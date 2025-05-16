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強化台幣升值抗壓性 台壽將發300億次債注資RBC

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
強化台幣升值抗壓性，台壽將發300億次債注資RBC。圖／中信金控提供
強化台幣升值抗壓性，台壽將發300億次債注資RBC。圖／中信金控提供

中信金今日舉行法說會，因應匯率波動和股債衝擊，中信金旗下台灣人壽已準備強身健體，預計今年底之前會以300億元為上限來發行次債強化RBC（資本適足率），對於最新的避險比率，台灣人壽策略長葉栢宏指出，已從45%升至53%，另外，若增資300億元，可讓台壽的RBC增加約46%。

葉栢宏指出，以台壽的資產規模，RBC每提高1個百分點，需要6億多元的金額，此外，匯率若升值0.1元，會造成RBC約2.6億的損失，因應後續匯率波動對RBC的影響，台壽將以發行次順位債的方式，來增資300億元，台幣或外幣次債都是可能選項，RBC上升有46%的水準，年底之前會到位。

媒體矚目5月4日、5日台幣大升值之後台壽最新的RBC和淨值比，葉栢宏表示，目前RBC在270%，淨值比也遠高於3%，即使先前匯價來到29.5元，RBC仍在200%以上。

對於後續提高避險比率的方式，葉栢宏進一步說明，台壽3月底的避險比率大約在45%，但因為台幣波動較大致使避險成本大幅上升，因此不宜直接提高避險比率，而是選擇透過沖銷反向部位、到期不續作反向的方式，來自然提高避險的比率，因此目前比率已來到53%，之後仍會繼續上升。

至於外匯價格變動準備金，台壽第一季仍有145億元水位。葉栢宏指出，現階段不會申請外價準備金，而是會併同年底接軌IFRS17時一併作考量，屆時，會以法定可降低準備金部位，來轉增外價準備金。

台壽也坦言，原本2023、2024年因為美元利率上升而持續二年的保單脫退率（解約率）已在2025年第一季趨穩定，但4、5月在股匯波動之下，脫退率又開始再上升。

台壽 台幣 台灣人壽 淨值比

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