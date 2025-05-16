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中信金模擬川普關稅三情境 稅率25%、全球經濟下降0.5%可能性最高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總經理高麗雪。圖／聯合報系資料照片
中信金總經理高麗雪。圖／聯合報系資料照片

中信金今日召開法說會，中信金總經理高麗雪在會前記者會上回覆媒體提問指出，川普關稅政策對全球經濟造成影響，內部已作出三種情境評估，其中可能性最高的情境為關稅稅率10%起跳，另外，各國再加徵15%左右不等的稅率，如此將使全球經濟成長率下降0.5%。

最嚴峻的情境，則是按照川普4月初發布的對等關稅原版執行，全球經濟成長率將因此下降超過1%；最輕微的情境，則是稅率10%，經濟成長率下降0.3%。

對於聯準會今年降息的研判，高麗雪指出，中信銀行認為，最快第三季才會降息，今年最多降3碼，最主要在於聯準會認為當前就業市場仍健康，擔心之處在於通膨升溫，因此傾向維持現狀。因此，後續必須關注就業市場的變化，倘若失業率上升，降息可能性就更大。

高麗雪也指出，已清查銀行的投資部位和授信部位，其中，授信部位主要了解出口導向及跨國企業的客戶，會依照其出口比重高、中、低，來作相關部位的調整，經過清查之後，已確認對目前銀行授信沒有立即影響。

至於匯債大震盪和未來聯準會降息對人壽的影響，高麗雪說明，台壽的投資以固定收益為主，因此，降息影響不顯著，台壽的股票投資亦以穩定息收作為主要投資方向，資本利得只是輔助角色，4月初雖受影響，但目前的未實現損失、RBC（資本適足率）都還在可承受範圍，會隨時動態調整部位。

至於中信產險113年雖有虧損，但由於RBC仍有385%的水準，所以目前沒有增資的需求。

中信金 川普 關稅 降息

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