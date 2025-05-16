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新台幣升值衝擊 惠譽：5壽險列負向評等觀察名單

中央社／ 台北16日電
惠譽國際信評今天表示，新台幣兌美元5月初大幅升值，保險公司資本水準與收益風險增加。示意圖。圖／聯合報系資料照片
惠譽國際信評今天表示，新台幣兌美元5月初大幅升值，保險公司資本水準與收益風險增加。示意圖。圖／聯合報系資料照片

惠譽國際信評今天表示，新台幣兌美元5月初大幅升值，保險公司資本水準與收益風險增加，把5公司的財務實力（IFS）評等列為負向評等觀察（RWN）名單。5家公司分別為國泰人壽、富邦人壽、凱基人壽，其IFS評等皆為A；南山人壽IFS評等為A-；台灣人壽IFS評等為BBB+。

惠譽今天發布新聞稿，5壽險評等列入負向評等觀察名單是因為新台幣對美元大幅升值後，保險公司的資本水準、收益與業務風險增加。5月初，新台幣匯率在2天內飆升8%，外匯避險成本也已飆升，且新台幣進一步升值的可能性仍然存在。台灣壽險因持有大量美元固定收益資產、且較小新台幣部位而受到負面影響，並面臨新台幣進一步升值的風險。

惠譽預期在未來3至6個月內解除評等觀察狀態。主要考慮因素將包括惠譽更新其關於台灣壽險業未來對新台幣對美元匯率波動曝險的預期，尤其是考慮到目前的貿易和經濟環境，壽險公司為應對此等波動帶來的風險而可能採取的策略，以及其資本水準和收益狀況隨之產生的變動。

針對評等理由，惠譽指出，幣別錯配風險上升。台灣壽險公司相當大部份的新台幣負債投資在美元資產，由此形成嚴重的幣別錯配。儘管保險公司已對大部分資產負債表錯配進行避險，但惠譽認為此策略將因避險成本激增而承受壓力，且未避險部位仍會讓保險公司面臨貨幣大幅波動曝險。儘管尚未觀察到解約率上升，但惠譽仍認為會保險公司的信用體質帶來風險。

惠譽目前分析，5公司有充足的資本緩衝，可承受新台幣今年以來對美元升值10%，且不會觸及惠譽全球Prism資本模型評分其評等調降敏感性閾值的觸發條件。不過，公司資本適足率溫和下降，若同時面臨新台幣進一步升值及獲利前景明顯轉弱所帶來的重大資本風險，可能導致負面評等行動。

惠譽指出，避險成本上升及新台幣波動加劇，可能對壽險公司獲利造成壓力。外匯價格變動準備金可作為新台幣升值的緩衝，但多數保險公司可能已被近期飆升的匯率耗盡。此外，惠譽也同時把新光人壽BBB的IFS評等列入評等觀察發展中（RWE）名單，並確認安達國際人壽AA-的國內IFS評等，展望穩定。惠譽預期，合併後新光人壽可提升市場地位、擁有更均衡的行銷通路，並獲得台新金的財務支援。

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