勤業眾信再創佳績！奪2024 SAP台灣合作夥伴最高榮譽

勤業眾信管理顧問股份有限公司榮獲「2024 SAP Taiwan Partner of the Year – Best Large Enterprise Reseller」獎項,凸顯其在協助大型企業導入 SAP 解決方案、推動系統升級與數位轉型方面的長期努力與顯著成果,再度獲得國際大廠肯定。

在產業加速變動、企業面臨高度複雜挑戰的時代,勤業眾信不只是 SAP 的核心合作夥伴,更是眾多企業轉型歷程中的信賴顧問。無論是強化營運效率、提升供應鏈彈性,或是打造數位核心能力,勤業眾信皆能依企業規模、產業屬性與營運特性,設計出具實效的 SAP 導入方案,確保技術與組織目標一致,達到長遠成效。

勤業眾信提供的 SAP 服務,不僅止於技術導入,更整合流程優化與產業洞察。例如:為製造業整合生產管理與智慧工廠模組,提升供應鏈透明度與效率;對零售與消費產業,則強化前端銷售與後端庫存系統的即時連動,支撐企業在全通路場景中的營運與決策。

目前,勤業眾信在台灣已建立多元且具產業深度的 SAP 專業團隊,並與亞太區與全球資源密切合作,讓在地企業推動 SAP 專案時,也能同步享有國際水準的交付品質與技術支援。Deloitte 全球交付中心在系統開發與 SAP 專案執行方面的豐富經驗,也是確保高品質落地的關鍵。

此次獲獎不僅是對勤業眾信團隊專業實力的肯定,更展現其以客戶為中心、持續推動數位賦能的決心。未來,勤業眾信將持續深化與 SAP 的合作,陪伴更多企業在數位轉型道路上,不只完成技術升級,更能實現營運效能與策略價值的全面提升。