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勤業眾信再創佳績！奪2024 SAP台灣合作夥伴最高榮譽

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信獲獎照片。業者提供
勤業眾信獲獎照片。業者提供

勤業眾信管理顧問股份有限公司榮獲「2024 SAP Taiwan Partner of the Year – Best Large Enterprise Reseller」獎項，凸顯其在協助大型企業導入 SAP 解決方案、推動系統升級與數位轉型方面的長期努力與顯著成果，再度獲得國際大廠肯定。

在產業加速變動、企業面臨高度複雜挑戰的時代，勤業眾信不只是 SAP 的核心合作夥伴，更是眾多企業轉型歷程中的信賴顧問。無論是強化營運效率、提升供應鏈彈性，或是打造數位核心能力，勤業眾信皆能依企業規模、產業屬性與營運特性，設計出具實效的 SAP 導入方案，確保技術與組織目標一致，達到長遠成效。

勤業眾信提供的 SAP 服務，不僅止於技術導入，更整合流程優化與產業洞察。例如：為製造業整合生產管理與智慧工廠模組，提升供應鏈透明度與效率；對零售與消費產業，則強化前端銷售與後端庫存系統的即時連動，支撐企業在全通路場景中的營運與決策。

目前，勤業眾信在台灣已建立多元且具產業深度的 SAP 專業團隊，並與亞太區與全球資源密切合作，讓在地企業推動 SAP 專案時，也能同步享有國際水準的交付品質與技術支援。Deloitte 全球交付中心在系統開發與 SAP 專案執行方面的豐富經驗，也是確保高品質落地的關鍵。

此次獲獎不僅是對勤業眾信團隊專業實力的肯定，更展現其以客戶為中心、持續推動數位賦能的決心。未來，勤業眾信將持續深化與 SAP 的合作，陪伴更多企業在數位轉型道路上，不只完成技術升級，更能實現營運效能與策略價值的全面提升。

會計師

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