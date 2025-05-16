中信金法說會／台壽保外準備金約140億元 不申請外匯價格準備金新制

中信金（2891）16日舉行法人說明會，針對旗下子公司台灣人壽的經營狀況進行說明。中信金表示，今年並不會申請適用外匯價格準備金新制，目前台壽保外準備金約140億元新台幣，至於RBC則仍高於200%，達到270%。

中信金總經理高麗雪表示，以台壽保而言，RBC要提高1個百分點，需要6億多的資金，因此，董事會也通過發行不超過300億元次順位公司債，可能是新台幣或外幣，以強化財務體質、提升資本適足率。

中信金表示，截至2024年底，台灣人壽的隱含價值（EV）達新台幣3,036億元，較2023年底的2,587億元大幅增加449億元，顯示長期價值穩健提升。以每股計算，隱含價值由去年的41.6元成長至48.8元；若換算為中信金持有股數，2024年底的每股隱含價值為15.5元，也高於前一年的13.2元。

針對近期台幣升值影響，高麗雪表示，4月受到美元兌新台幣大幅貶值1.2元的影響，導致該月產生明顯匯兌損失，單月稅後淨損達13.22億元。然而，整體來看，台灣人壽2024年前四月仍維持稅後淨利42.77億元，基本面穩健。