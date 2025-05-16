上海商銀法說會／第1季獲利亮眼、年成長7.6% EPS 0.96元

上海商銀（5876）16日舉辦法人說明會，由總經理郭進一主持，說明第1季營運概況與財務表現，以及下半年營運展望。郭進一表示，今年全球經濟展望仍受地緣政治風險、中國大陸經濟下行以及美國總統川普新政等不確定因素影響金融市場的穩定。面對變化多端的外部挑戰，上海商銀採取審慎且穩健的經營策略，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

在財務表現方面，上海商銀今年第1季合併淨收益138.2億元，較去年同期成長12.02%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，利息淨收益較去年同期成長1.96%、手續費淨收益較去年同期成長19.27%，致第1季合併稅後淨利59億元，較去年同期成長11.97%，稅後淨利歸屬母公司業主46.6億元，較去年同期成長7.67%，稅後每股盈餘0.96元，優於去年同期的0.89元。此外，個體普通股權益比率CET1為12.84%、資本適足率16.03%，顯示上海商銀第1季的獲利表現穩健、資本適足率充足。

在永續發展方面，上海商銀今年正式經SBTi組織審查通過科學基礎減碳目標，並成功入選國際知名評比機構標普全球（S＆P Global）公布的《2025 年永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2025），獲得全球銀行業ESG前10％佳績。在公司治理部分，獲證交所評選為2024年「公司治理評鑑」前5%級距之優異成績。上海商銀表示，將繼續堅守「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」的創行宗旨，充分發揮金融影響力，以具體作為推動產業與社會共同邁向2050年淨零碳排目標。該行承諾將持續落實永續發展理念，致力成為永續經營的標竿企業。

上海商銀2025年策略主軸為「傳承永續，智能創新」，其意涵是「傳承創行精神，厚植營運資本，推動永續發展，創造永續價值。善用金融科技，發展人工智能，創新產品服務，開拓多元業務」，期能創新業務與服務，開拓多元業務，善用金融科技，創造新收益與盈餘，提高非息收益比重，提升使用資本效益。