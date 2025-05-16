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台企銀主辦中信造船21.25億元聯貸簽約 八行庫參貸相挺

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
臺企銀統籌主辦中信造船公司21.25億元聯合授信案，由臺企銀董事長李嘉祥(左)與中信造船董事長韓碧祥(右)代表簽約。臺企銀／提供
臺企銀統籌主辦中信造船公司21.25億元聯合授信案，由臺企銀董事長李嘉祥(左)與中信造船董事長韓碧祥(右)代表簽約。臺企銀／提供

臺企銀（2834）統籌主辦中信造船（2644）新臺幣21.25億元聯合授信案，於今日成功完成聯貸簽約，簽約儀式由臺企銀董事長李嘉祥及中信造船董事長韓碧祥共同主持。

此次聯貸案由台企銀擔任統籌暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得合庫銀行、安泰銀行（2849）、板信銀行、上海銀行（5876）、土地銀行、高雄銀行（2836）、彰化銀行（2801）及農業金庫等8家銀行鼎力支持，超額認購逾158％，最終以21.25億元完成簽約。聯貸資金將支應中信造船償還既有金融機構借款、充實中期購料及營運週轉金、辦理應收信用狀款項所需資金。

台企銀表示，中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾50年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績的造船廠。中信造船在董事長韓碧祥帶領下，造船版圖橫跨漁船、拖船、各式海巡防艇艦、海軍艦艇、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇等，為全方位專業船艦製造廠商，興建完成800餘艘新建船隻，維修改裝船舶約千餘艘次，目前已是國內民營造船業領導廠商。

台企銀表示，展望未來，在政府國艦國造、造修合一及國防預算增加的政策利多下，中信造船將配合政府造艦計畫，積極爭取造艦及維修訂單，再加上拖船等公務船、漁船訂單及維修等收入挹注，預期未來營收及獲利有機會挑戰更大成長空間，持續提升公司經營績效及增進股東價值。

台企銀長期深耕ESG永續發展，將相關議題納入投資交易及授信決策過程，並善用資金與投融資決策力促成企業減碳轉型，提升企業長期價值，實踐永續經營的理念，於金管會「第二屆永續金融評鑑」名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，經營成果獲得國內外肯定。台企銀將持續與國際永續趨勢接軌，發揮金融業正向影響力，實現穩健經營與永續共榮的目標。

中信 台企銀 造船

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