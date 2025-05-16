快訊

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

維安忙翻！北市議員怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

連兩天和科技大咖吃飯！黃仁勳專機抵台 親曝對台灣看法

辜仲諒能否續任董事？中信金回應了

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金控董事、中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片 林俊良
中信金控董事、中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片 林俊良

針對中信金（2891）大股東也是中信金董事的辜仲諒，因澄清湖購地案一審遭判刑，是否可續任董事？中信金今天召開法說會表示，後續將依相關規定辦理。

金管會在15日晚間提三大聲明，指出金融業負責人（即董事）遭起訴或判刑，應從維護金融機構聲譽、確保穩健經營的角度而「知所進退」。

中信金15日晚間發布重大訊息指出，針對媒體報導台灣台北地方法院於114年5月13日對其子公司中國信託商業銀行相關人員處理澄清湖大樓及不良債權案件作出第一審判決一事，公司特別說明，此案並未對中信金控或中信銀行造成任何損害，亦不影響雙方的財務與業務運作。

中信金強調，此項司法程序目前僅屬第一審，相關人員是否提起上訴尚未確定。公司表示，對於媒體關注與報導予以尊重，但也呼籲外界勿對未定讞案件過度解讀，以免影響投資人信心。

中信金指出，依據證券交易法施行細則第7條第9款規定，相關訊息屬對股東權益或證券價格可能具重大影響事項，故即時對外公告說明，以維護市場資訊透明與投資人知情權。

中信金與旗下中國信託商業銀行均表示，將持續關注後續法律進展，並配合法院及主管機關的調查與審理。同時，公司也重申，始終秉持誠信原則經營業務，強化內部稽核與風險控管機制，維護股東與客戶權益。

今天法說會，中信金對於金管會昨天的聲明回應：後續將依相關規定辦理。

中信金控 中國信託商業銀行 股東 辜仲諒

延伸閱讀

金融業董事遭判決還可續任？金管會呼籲：知所進退

金融業董事遭判決能否續任董事？金管會說話了

外資買超447億元 買中信金最多之外還大買台積電、鴻海、貨櫃股

中信金聲明：澄清湖購地案交易合法 支持同仁上訴證清白

相關新聞

AI 女神李珠珢獨家 LINE 貼圖甜萌登場 登入Fubon+免費下載

AI女神加持，讓金融與運動碰出新火花！台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」請到富邦悍將啦啦隊的AI女神李珠珢擔任推廣...

新台幣升值衝擊 惠譽：5壽險列負向評等觀察名單

惠譽國際信評今天表示，新台幣兌美元5月初大幅升值，保險公司資本水準與收益風險增加，把5公司的財務實力（IFS）評等列為負...

勤業眾信再創佳績！奪2024 SAP台灣合作夥伴最高榮譽

勤業眾信管理顧問股份有限公司榮獲「2024 SAP Taiwan Partner of the Year – Best ...

中信金法說會／台壽保外準備金約140億元 不申請外匯價格準備金新制

中信金（2891）16日舉行法人說明會，針對旗下子公司台灣人壽的經營狀況進行說明。中信金表示，今年並不會申請適用外匯價格...

上海商銀法說會／第1季獲利亮眼、年成長7.6% EPS 0.96元

上海商銀（5876）16日舉辦法人說明會，由總經理郭進一主持，說明第1季營運概況與財務表現，以及下半年營運展望。郭進一表...

台企銀主辦中信造船21.25億元聯貸簽約 八行庫參貸相挺

臺企銀（2834）統籌主辦中信造船（2644）新臺幣21.25億元聯合授信案，於今日成功完成聯貸簽約，簽約儀式由臺企銀董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。