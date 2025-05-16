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分紅保單爆紅、投資保單熱賣 壽險公會：前四月總保費收入年增16.2%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會16日公布，今年前四月壽險業保費收入（加計負債），合計8,663億元，較去年同期增加16.2%；其中新契約保費3,448億元，較去年同期44.2%，續年度保費5,215億元，年增3%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險2,281億元占新契約保費的66.2%，較去年同期增加36.6%；傷害險53億元，占1.5%；健康險140億元占4.1%，較去年同期減少5.1%；年金險972億元占28.2%，年增84.1%。

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費1,701億元，年增23.5%；傳統型年金險新契約保費25億元，較去年同期增加48.1%；主因包括：一、分紅保單市場需求強勁，及分紅保單有利增加CSM（合約服務邊際）及促進資產負債管理與利率風險管理之特性，有助於逐步接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，吸引會員公司陸續加入分紅保單市場，並積極與銀行通路合作，帶動傳統型保險商品之銷售，二、市場對聯準會（Fed）於今年降息之預期，吸引會員公司持續推出高利率美元利變型壽險商品，帶動傳統型保險商品之銷售有關。

今年前四月，整體傳統型保險商品新契約保費1,920億元，較去年同期增加21%。

投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入580億元，較去年同期293億元增加98%；投資型年金險新契約保費946億元，較去年同期510億元增加85.3%；整體而言，可能與部分會員公司積極推出投資型保險新商品，並積極與銀行或投信通路合作，帶動投資型保險商品之銷售有關，因此，今年前四月，整體投資型保險商品新契約保費1,527億元，較去年同期增加89.9%。

依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

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