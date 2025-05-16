中信金法說會／總座高麗雪：估 Fed 在第3季啟動降息 全年降3碼

中信金（2891）16日召開法人說明會，針對全球經濟與利率展望提出最新看法。中信金總經理暨發言人高麗雪表示，根據目前市場情勢及美國聯準會（Fed）政策走向，預期Fed可能在今年第3季啟動降息循環，全年有望降息3碼（0.75個百分點）。

高麗雪指出，雖然通膨壓力仍未完全解除，但美國目前就業市場仍屬健康，整體經濟並未出現劇烈惡化跡象，這也讓聯準會在利率政策上仍有一定空間可調整。她強調，未來觀察的重點將轉向失業率的變化，若就業市場開始出現鬆動，將可能加速降息時點的到來。

中信金認為，中信金在資本結構與風險控管方面保持穩健，對於利率變化所帶來的市場挑戰已有完整應對機制。面對全球金融環境變化，公司將審慎調整投資與業務策略，確保營運穩定成長。