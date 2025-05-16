中信金法說會／總座高麗雪：連續3年股利發放占比超過6成

中信金（2891）今舉行法說會，中信金總經理暨發言人高麗雪針對股利政策表示，中信金連續3年股利發放超過6成。今年第1季表現持續亮麗，旗下中信銀首季獲利創歷年同期新高。第1季中信金累計稅後純益為199.1億元，EPS為1.02元。

中國信託金控2025年第1季稅前盈餘245.7億元，累計稅後盈餘為199.1億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.30%，稅後資產報酬率（ROA）為0.91%，每股稅後盈餘（EPS）為1.02元。

中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控表示，2025年第1季獲利表現亮眼，其子公司中信銀行第1季獲利續創歷年同期新高，帶動金控整體收益表現。

中國信託銀行2025年第1季合併稅後盈餘達134.4億元，主要受益於存放款基盤及利差持續擴大帶動淨利息收益，相較於2024年同期成長高達18.9%；此外，財富管理、信用卡及授信等業務動能穩健成長，加上第1季年節效應帶動彩券銷售，推升整體手續費收入，整體稅後獲利較2024年同期成長11%。中信銀行2025年第1季之合併逾期放款比率為0.49%，逾期放款覆蓋率為323%，資產品質相當穩健。

保險業務方面，受惠於投資型及外幣保單銷售成長，台灣人壽2025年第1季初年度保費收入達142億元，較2024年同期成長22%。台灣人壽積極於商品策略、投資策略、資產負債管理及資本適足性等面向打造應對措施，除致力於提升新契約質量外，並持續優化投資組合以因應市場變化，以利2026年順利接軌IFRS17與新監理制度。