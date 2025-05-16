台幣暴力升值震撼！惠譽將五大壽險列負向評等觀察名單

台幣暴力升值衝擊，國際評級機構惠譽已將五大台灣壽險公司的保險公司財務實力（IFS）評等列入負向評等觀察（RWN）名單。這五家受到影響的公司分別是國泰人壽、富邦人壽和凱基人壽，其IFS評等皆為A；南山人壽IFS評等為A-；以及台灣人壽，其IFS評等為評等為BBB+。

惠譽同時將新光人壽BBB的IFS評等列入評等觀察發展中（RWE）名單，並確認安達國際人壽AA-(twn) 的國內IFS評等，展望穩定。

評等列入負向評等觀察名單是基於新台幣對美元大幅升值後，前述保險公司的資本水準與收益，以及其業務風險狀況的風險增加。5月初新台幣匯率在兩天內飆升8%，外匯避險成本亦已飆升，且新台幣進一步升值的可能性仍然存在。台灣壽險公司因持有大量美元固定收益資產且較小新台幣部位而受到負面影響，並面臨新台幣進一步升值的風險。

惠譽預期在未來3至6個月內解除評等觀察狀態。主要考慮因素包括惠譽更新其關於台灣壽險業未來對新台幣對美元匯率波動曝險的預期，尤其是考慮到目前的貿易和經濟環境，壽險公司為應對此等波動風險而可能採取的策略，以及其資本水準和收益狀況隨之產生的變動。

評等理由指出，幣別錯配風險上升：台灣壽險公司相當大部份新台幣負債投資於美元資產，由此形成了嚴重的幣別錯配。儘管保險公司已對大部分資產負債表錯配進行避險，但惠譽認為此策略將因避險成本激增而受壓，且未避險部位仍會使前述保險公司面臨貨幣大幅波動曝險。儘管惠譽尚未觀察到解約率上升，但惠譽認為這對前述保險公司的信用體質仍構成風險。

根據惠譽目前分析，前述保險公司有充足的資本緩衝承受自2025年初起新台幣對美元升值10%，且不會觸及惠譽全球Prism資本模型評分其評等調降敏感性閾值的觸發條件。儘管如此，資本適足率溫和下降，若同時面臨新台幣進一步升值及獲利前景明顯轉弱所帶來的重大資本風險，則可能會導致負面評等行動。

再則，收益受衝擊；準備金耗盡：惠譽預期，前述保險公司將因貨幣的不利變動而產生明顯損失。避險成本上升及新台幣波動加劇，亦可能對其獲利造成壓力。外匯價格變動準備金可作為新台幣升值的緩衝，但多數保險公司可能已被近期飆升的匯率耗盡。這將限制公司在不影響資本水準的情況下進一步吸收匯率損失的能力。

惠譽將新光人壽的IFS評等列入評等觀察發展中名單反映出新台幣升值的負面影響可能抵消該公司與台新人壽即將完成的合併所帶來利多。惠譽預期，合併後新光人壽可提升市場地位、擁有更均衡的行銷通路，並獲得台新金融控股公司（BBB/bbb/穩定）的財務支援。

安達國際人壽的穩定展望受惠於其最終母公司安達保險集團（長期發行人違約評等：A+/穩定）可能提供的支援。有別於大型受評同業，安達國際人壽並無重大的幣別錯配風險，惠譽認為，目前新台幣對美元升值對安達國際人壽信用體質影響有限。