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鼓勵證券商導入零信任架構 證交所教戰

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所為鼓勵證券商導入零信任架構，日前舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會-身分驗證」，現在計有110多位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，說明會獲得熱烈回響。

證交所表示，本次會議主題首先以身分驗證為主軸，強調「永不信任、持續驗證」原則，假設所有內外部環境皆存在潛在威脅，使用者與設備在每次存取資源前皆需重新驗證，身分驗證作為第一道防線，應結合多因子驗證、條件式授權控制與行為分析，確保僅授權合法、可信的請求。

根據金管會依據 ISO 29115 訂定的「數位身分驗證指引」，數位身分驗證流程分為三階段，身分登錄、訊息管理及身分驗證，並劃分四種信賴等級，對應不同風險場景與驗證強度。

證交所解釋，導入零信任需整合聯合企業身分服務、涵蓋身分提供者、使用者主檔、憑證保管與帳號自動化管理等元件，以實現身分與授權一致性。

權限控管可採角色為基礎與屬性為基礎模型，動態調整權限並即時回應異常，而日誌管理應集中至 SIEM 系統，進行異常行為偵測與信賴分數評估，並視風險限制、撤銷或阻斷存取，面對老舊系統與 SSO 整合困難，可透過補償性控制措施因應，最後高階管理層應主導權限稽核、例外授權標準與政策制定。

這次說明會主要鼓勵證券市場證券業者零信任導入過程中，身分驗證為首要防線，可導入一系列流程對應風險情境，確保身分與授權一致性，隨著科技的進步，宜積極探索與應用此策略，加速零信任落實與組織安全架構，以確保業務的持續安全性。

證交所 證券商 金管會

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