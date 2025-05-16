凱基證券 AI 助理升級 結合「贏家」功能打造智能投資領航者

為幫助投資人在瞬息萬變的市場環境中，即時掌握資訊並準確判斷個股走勢，凱基證券領先業界於隨身e策略APP打造「AI助理」功能，推出至今已創下單月最高25萬人次使用的傲人紀錄，成為許多人投資下單前的重要參考工具。凱基證券為滿足更多投資人需求，宣布「AI助理」功能即日起全面升級，讓投資人無論波段操作或長線布局，都能找到最即時、最適合的智能策略，並於APP內新增「贏家」功能，整合台股、複委託與財富管理三大領域，提供跨業務一站式理財資訊服務，透過兩大智能服務賦能，成為投資人的理財領航者。

凱基證券「AI助理」為業界首家結合AI模型、研究報告「雙腦智慧」的智能理財服務，以擬人化方式一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI分析預測，這次升級再增三大功能，包含1.法說會重點解析與操作建議：即時解讀個股法說會內容，萃取關鍵資訊，並依據市場反應與基本面，提供具參考價值的操作建議；2. 即時新聞與事件解析：針對個股相關新聞或突發事件，盤中即時提供深入解析，協助投資人快速掌握事件影響，搶得市場先機；3. 多面向AI預測模型：結合技術面、籌碼面與基本面三大分析維度，AI模型預測個股未來短、中、長期的股價漲跌方向與機率，提供多元投資策略參考。

此外，「贏家」功能的一站式理財資訊服務平台，讓投資人以最直覺、最便利的方式，掌握全方位投資脈動，不僅每日提供最佳選股策略、即時更新台股盤勢研究報告以及個股目標價、增減持股建議與報告摘要，更貼心推出語音版本，滿足通勤族、銀髮族與視障族群的多元需求。針對財管客戶則整合豐富的財富管理研究資源，包括投資策略週報、環球觀點、央行觀察與熱門話題，協助投資人從容應對市場波動，穩健布局全球；特別規劃的影音專區也是一大亮點，可以在隨身e策略APP上直接觀看廣受好評的「凱基股股漲」及「財經要雯」等影音節目，從此不用再費工開啟其他影音APP，讓投資理財變得更簡單、更有趣。

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的精神，致力提供多元、創新且友善之金融服務，憑藉智能創新成為客戶的智慧夥伴，提供如同理專、營業員真人服務的溫度，奠定「以未來助未來」引領數位潮流的券商領先地位，與投資人攜手邁向富足人生。