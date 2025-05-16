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土銀推出首宗地上權案 南投精華地段權利金底價2,009萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中部地上權案再添一樁！土地銀行於16日推出首宗設定地上權案，使用期間為20年，面積約687坪，權利金底價為2,009萬元（約土地市價一成），地租為申報地價的10％（固定+浮動租金），地點座落於南投市精華區，預期將有利於服飾、零售業者打造大型旗艦店。

為提升資產活化效益，土地銀行本次釋出南投市包尾段753-4、758-35地號之地上權案，面積為2,274平方公尺（約687坪），使用分區為住宅區，建蔽率60%，容積率為200%，土地呈L型，三面臨路，地點鄰近平和國小與市立圖書館，可謂南投市的精華地段，經委託專業不動產鑑價機構鑑價，其市價約2億元左右。

考量基地條件與特性，土地銀行參考鄰近地區之國營事業地上權案例，將權利金底價設定為市價一成，年限訂為20年，地租則設為固定租金4.5％及浮動租金5.5％（合計為申報地價的10％），未來將有望助攻當地區位商圈發展，充分發揮土地資產價值。

土地銀行近年全面落實資產活化，提升獲利動能，不僅以標租、設定地上權方式活化閒置資產，更運用自有土地參與都更，近年獲配分回「吉美大安花園」6戶都更宅，現已標脫3戶，持續提升資產使用效益，達到資產永續經營目的。

土地銀行 地上權 市價 租金 都更

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