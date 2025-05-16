台產獲自營商連6買 去年住宅火險蟬聯市占第一

台灣產物保險今年董事會通過配發每股現金股利2元，創近14年來新高，股息配發率達62.3%，加上現金減資，逾4萬名股東此次每股可領回5元現金。自營商近期連續6個交易日買超台產，以16日盤中台產股價35元計，現金股息殖利率仍達14%。

113年國內產險市場整體簽單保費收入成長10.9%至2.7兆元，台產簽單保費收入也達88.7億元，年增6.74%，其中住宅火險市占率持續蟬聯業界第一。公司積極導入數位化與創新服務，去年再取得兩項專利，使專利總數達11項，並推出多項涵蓋法定傳染病及新型傷害險產品，符合法規與市場趨勢。標準普爾與中華信評亦持續給予台產「A-/穩定」及「twAA/穩定」的信用評等。

台產持續關注企業社會責任，除協助政府推動政策性保險，亦投入六大核心戰略產業及綠色金融商品，包括再生能源、永續基金與綠色債券。113年再獲主管機關頒發住宅地震保險卓越獎「第一名」與「專案投資組優等」獎項，亦榮獲TCSA永續報告銀獎。旗下文教基金會也積極參與弱勢關懷、婦女照顧、青少年反毒及基層體育等社會公益活動。

展望114年，台產看好全球經濟具韌性，國內內需穩定、科技與淨零轉型推動下，有利業務推展。台產今年首季稅後純益為3.4億元，EPS為0.94元。