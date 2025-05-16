國泰奪國際史蒂夫六大獎 台灣金融業第一

國泰（2882）致力科技創新再受國際市場肯定。2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」揭曉，國泰金控與國泰人壽共拿下2金2銀2銅等6項大獎，獲獎數量穩坐台灣金融業第一。史蒂夫獎(Stevie Awards)獲譽為商業領域的奧斯卡等級大獎，其中亞太史蒂夫獎旨在表揚來自亞太地區29國家及地區的企業；美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎則是評比涵蓋全球45個國家及地區之企業的客戶服務及新商品。國泰此次獲獎充分展現集團落實「以人為本」理念，結合數位工具為員工提升辦公效能，以及提供客戶貼心智能客服體驗的金融科技實力，貫徹集團「BetterTogether 共創更好」的品牌精神。

國泰金控以推動「Cathay 6S專案」獲得亞太史蒂夫獎「金融業創新管理獎」銀獎與「金融業卓越創新獎」銅獎。這項專案以「Simple、Smart、Smooth、Smile、Safe、ESG」等6大核心價值為主軸，透過導入AI優化辦公流程、自動化、低程式碼開發環境、雲端協作平台等工具，提升整體營運效率，並強化彈性工作機制，為台灣金融業推動內部數位轉型與工作文化革新的典範。

國泰金控副總經理林佳穎表示：「國泰金控重視創新，將員工需求謹記在心。國泰推動Cathay6S的初衷，即是透過鼓勵員工學習使用AI數位工具，並提供彈性混合辦公模式，進行職場轉型。不僅大幅提升工作效率，亦讓員工感受工作與生活平衡的辦公體驗，累積歸屬感，成為落實企業韌性與永續競爭力的關鍵。此次獲得史蒂夫國際大獎，實為肯定國泰全面升級人才體驗與組織敏捷力的具體作為。」

國泰人壽以領先業界的數位創新實力及「以人為本」的智慧服務體驗，榮獲2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」雙料肯定，一舉奪下二金、一銀一銅佳績；當中「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」更連續九度獲獎，為亞洲壽險業數位轉型標竿。

國泰人壽的智能助理「阿發」，支援全天候自助式文字對談，提供即時諮詢與自助投保功能；智能語音導航則結合自動語音辨識技術，迅速協助客戶完成身分驗證，精準掌握客戶需求，有效提升服務效率與顧客滿意度，拿下「亞太史蒂夫獎」之「年度最佳創新客服中心獎」金獎、「客戶服務技術創新運用獎」銀獎。

國泰人壽推出的「空中櫃檯」服務，透過APP、視訊與電子簽名技術，讓客戶無須親臨實體據點，即可完成投保與保單相關服務，實現不受空間限制的便捷數位服務體驗，獲「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」之「客戶服務創新獎」金獎；「智能客服工作台」則透過AI與數據貼標，協助客服人員即時掌握客戶需求並快速提供精準應答，優化服務流程，顯著提升服務效率與品質，獲得「最佳客戶服務技術使用獎」銅獎，國泰以多元即時、個人化的互動體驗，讓每位客戶感受到科技與溫度並存的服務價值。