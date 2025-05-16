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央行阻升 三箭齊發

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
熱錢狂湧，匯市升勢再起。聯合報系資料照
熱錢狂湧，匯市升勢再起。聯合報系資料照

熱錢狂湧，匯市升勢再起。外資昨（15）日湧入9億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率盤中強升1.48角，最高衝至30.136元；中央銀行盤中與尾盤均進場調節，將新台幣升幅壓縮至9.5分後，收在30.189元，連兩升且為逾一周新高，總成交量為18.005億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率連兩日強升，累計升值2.66角。

匯銀主管透露，為避免匯市失控、重演5月初「暴力升值」戲碼，中央銀行三箭齊發，同步祭出道德勸說、盤中調節、尾盤作價等措施延緩新台幣升幅，除要求出口商切勿大量且集中掛單外，盤中也頻頻進場調節，並於尾盤作價，將新台幣匯率升值金額壓至1角內後報收。

大型國銀外匯交易員指出，匯價連兩天勁揚，新台幣匯率30元整數大關近在咫尺，未來這段期間能否守得住此一重要關卡，熱錢動向、貿易談判與股市表現為三大關鍵變數。

中央銀行統計顯示，美元指數昨日上漲0.22%，主要亞幣多數升值，僅人民幣匯率微幅貶值0.03%。台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天強升1%，日圓匯率升值0.75%，新台幣匯率升幅0.31%，星元漲幅0.14%。

台幣匯率 新台幣 熱錢

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