快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

信用卡流通數 中信第一

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

根據銀行最新公布的4月信用卡重要數據顯示，合計29家發卡機構的簽帳金額為3,718億元，較上月減少約76億元。其中，中國信託銀行在4月流通卡數910.2萬張，仍是維持龍頭寶座，而簽帳金額則由國泰世華的668.2億元排名第一，擠下中信銀。

至於在當月發卡數量上，玉山銀行連續二個月的新發卡數都奪冠，主要是玉山家樂福聯名卡陸續換發為玉山Unicard，帶動連續兩個月的新發卡數衝高。

前五大發卡行，4月的簽帳金額各有增減，簽帳金額較上月增加有國泰世華、北富銀和台新銀；而較3月衰退則有中信銀和玉山銀。

玉山銀新發卡數4月再增加55.2萬卡。

玉山銀表示，除了玉山銀與家樂福卡合約將在8月底到期停卡，提前的轉卡效應外，玉山銀的專案活動，也吸引不少新的辦卡民眾，即日起至9月30日前持玉山Unicard至家樂福、LINE Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付指定五大通路消費享最高5%回饋。

受惠海外旅遊持續成長，國泰世華CUBE信用卡3、4月推出限時快閃權益「日本賞」，祭出最高3.5%至10%回饋及深度優惠禮遇，帶動旅遊消費動能成長。4月整體簽帳金額達668億元，較去年同期成長11.8%，實際金額較去年增加71億元，簽帳表現同業排名第一。

國泰世華 玉山銀行

延伸閱讀

高球／中信女子公開賽首輪 侯羽桑手感燙抓8鳥暫列第1

不要只靠咖啡提神！營養師曝過度攝取傷害：身體在刷信用卡

中捷多元支付使用率升 增TWQR乘車碼與國際信用卡付款

玉山「黃金種子」 撒向雲嘉

相關新聞

股災效應 保險商品重獲青睞…前四月可望衝破3,400億元

美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，收益穩定的保險商品重獲投資人青睞，壽險公司保費收入報佳音。根據業者估計，今年前...

壽險業第1季淨值比 僅三家提升

3月台股崩跌逾2,300點，衝擊壽險淨值。壽險業今年第1季淨值比昨（15）日全數出爐，與2024年底相比，21家壽險中，...

地震險給付 金管會放寬

為強化地震受災戶安置需求，金管會昨（15）日宣布，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，從現行僅限房屋達「全損」...

信用卡流通數 中信第一

根據銀行最新公布的4月信用卡重要數據顯示，合計29家發卡機構的簽帳金額為3,718億元，較上月減少約76億元。其中，中國...

明台產內控缺失 挨罰900萬

明台產從2023年起，出現任意車險賠款準備金估列異常，違規行為持續近兩年，遍及多家分公司，金管會認為明台產內控出現全面、...

國泰奪商界奧斯卡六大獎

國泰致力科技創新受國際肯定。2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」揭曉，國泰金控與國泰人壽共拿下二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。