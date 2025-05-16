信用卡流通數 中信第一

根據銀行最新公布的4月信用卡重要數據顯示，合計29家發卡機構的簽帳金額為3,718億元，較上月減少約76億元。其中，中國信託銀行在4月流通卡數910.2萬張，仍是維持龍頭寶座，而簽帳金額則由國泰世華的668.2億元排名第一，擠下中信銀。

至於在當月發卡數量上，玉山銀行連續二個月的新發卡數都奪冠，主要是玉山家樂福聯名卡陸續換發為玉山Unicard，帶動連續兩個月的新發卡數衝高。

前五大發卡行，4月的簽帳金額各有增減，簽帳金額較上月增加有國泰世華、北富銀和台新銀；而較3月衰退則有中信銀和玉山銀。

玉山銀新發卡數4月再增加55.2萬卡。

玉山銀表示，除了玉山銀與家樂福卡合約將在8月底到期停卡，提前的轉卡效應外，玉山銀的專案活動，也吸引不少新的辦卡民眾，即日起至9月30日前持玉山Unicard至家樂福、LINE Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付指定五大通路消費享最高5%回饋。

受惠海外旅遊持續成長，國泰世華CUBE信用卡3、4月推出限時快閃權益「日本賞」，祭出最高3.5%至10%回饋及深度優惠禮遇，帶動旅遊消費動能成長。4月整體簽帳金額達668億元，較去年同期成長11.8%，實際金額較去年增加71億元，簽帳表現同業排名第一。