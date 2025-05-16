快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

地震險給付 金管會放寬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為強化地震受災戶安置需求，金管會昨（15）日宣布，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，從現行僅限房屋達「全損」才能申請，放寬至震後被張貼紅單的危險建築也可申請，每件最高20萬元，保費維持每年1,350元不變。

金管會是在2022年開辦住宅地震險，承保房屋全倒、不堪居住「全損」時，保戶可申請理賠最高150萬元房屋重置費、及20萬元臨時住宿費。

但實務上，如去年0403花蓮地震，今年0121嘉義地震後，部分房屋主結構受損並被地方政府張貼紅單禁止居住，卻因未達到「全損」標準無法獲得理賠，影響災民即時安置。

經地震基金評估後，在不影響危險承擔總額，增加保費費率兩大前提下，金管會決議擴大臨時住宿費範圍，只要震後、遭地方政府依內政部標準評定為「危險建物」並張貼紅色標誌時，受災保戶可申請臨時住宿費。

每一房屋（保險標的物）可申請10萬元臨時住宿費，若同一保單內重複事故，最高給付上限為20萬元。

金管會昨預告修正《住宅地震保險危險分散機制實施辦法》，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，納入震後被張貼紅單的危險建築也可申請，但不溯及既往。

換言之，需在7月1日起，發生地震而被張貼紅單的房子，才能獲得理賠。

「紅單房屋」可申請理賠臨時住宿費，為何不乾脆也納入房屋損害的理賠？保險局副局長蔡火炎解釋，若把紅單房屋納入理賠範圍，在目前費率下無法承擔，因此僅先提供臨時住宿費，但不賠償房屋損失。

至於擴大給付紅單房屋臨時住宿費理賠金，是否會影響產險業財務？蔡火炎說，地震基金以損失機率、損失幅度，並經費率模型試算後，仍在產險業可承擔範圍也不會調高民眾保費。

據金管會4月底統計，全國地震險投保率39%，高於日本三成投保率。去年花蓮地震理賠4.58億元，今年嘉義地震則理賠926萬元。

地震險 理賠 金管會

延伸閱讀

金融業董事遭判決還可續任？金管會呼籲：知所進退

金管會改版地震險 7月起紅單屋可理賠最高20萬臨時住宿費

金融業董事遭判決能否續任董事？金管會說話了

史上最清晰！緬甸強震「地表大位移」畫面曝光 地板秒現數道裂痕

相關新聞

股災效應 保險商品重獲青睞…前四月可望衝破3,400億元

美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，收益穩定的保險商品重獲投資人青睞，壽險公司保費收入報佳音。根據業者估計，今年前...

壽險業第1季淨值比 僅三家提升

3月台股崩跌逾2,300點，衝擊壽險淨值。壽險業今年第1季淨值比昨（15）日全數出爐，與2024年底相比，21家壽險中，...

地震險給付 金管會放寬

為強化地震受災戶安置需求，金管會昨（15）日宣布，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，從現行僅限房屋達「全損」...

信用卡流通數 中信第一

根據銀行最新公布的4月信用卡重要數據顯示，合計29家發卡機構的簽帳金額為3,718億元，較上月減少約76億元。其中，中國...

明台產內控缺失 挨罰900萬

明台產從2023年起，出現任意車險賠款準備金估列異常，違規行為持續近兩年，遍及多家分公司，金管會認為明台產內控出現全面、...

國泰奪商界奧斯卡六大獎

國泰致力科技創新受國際肯定。2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」揭曉，國泰金控與國泰人壽共拿下二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。