明台產內控缺失 挨罰900萬
明台產從2023年起，出現任意車險賠款準備金估列異常，違規行為持續近兩年，遍及多家分公司，金管會認為明台產內控出現全面、系統性缺失，更嚴重影響財報，昨（15）日宣布重罰900萬元，成為國內產險業史上第二高罰鍰。
保險局副局長蔡火炎說，遲估及短估都會影響準備金數字，若以2024年財報來看，遲估及短估金額高達5.75億元，相當於少提準備金、稅前盈餘因此被高估。
雖明台產已補提金額，無需重編財報，但此問題時間長、範圍大，金管會進一步做專案金檢更發現，遲估和短估案件竟占年理賠案件總數近四成。
遲估情況包括任意車險理賠案，依明台產內規，需在三至七個工作天內估列，卻常延至隔月甚至跨年；短估則是理賠額明明是10萬元，卻僅列7萬元。
延遲估列和短估，都會少提賠款準備金，等於財報被美化。
全案是明台產內部人員做報表檢核時，發現賠款數字異常，開始啟動內部調查，才發現賠款準備金有低估狀況。
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