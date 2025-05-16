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壽險業第1季淨值比 僅三家提升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

3月台股崩跌逾2,300點，衝擊壽險淨值。壽險業今年第1季淨值比昨（15）日全數出爐，與2024年底相比，21家壽險中，僅三家壽險公司淨值比有所提升，而三商美邦人壽（2867）淨值比下滑至2.58%，仍未能達標。

股市震盪也影響壽險業，整體壽險業第1季稅前盈餘849億元，較去年同期減少111億元，減幅達11.6％，保險局說明，主要是因財務投資利益年減171億元、業務費用年增36億元，抵銷了業務承保利益年增100億元。3月底淨值降到2兆4,172億元的近11個月低點，單月大減2,228億元寫近兩年半最大。

根據各壽險業公布今年第1季淨值比數據，21家壽險中，僅三家壽險公司淨值比有所提升，分別為安達人壽、遠雄人壽及保誠人壽，其餘皆為下降。第1季淨值比最高的是安達人壽為26.44％，合庫人壽、法巴人壽也都在20％以上。

壽險業 淨值比

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