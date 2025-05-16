台企銀主辦永䥶集團聯貸

台企銀（2834）統籌主辦永䥶營造暨永䥶工業16億元聯合授信案昨（15）日簽約。聯貸案由台企銀及台中銀行共同主辦，並由台企銀擔任統籌及管理銀行，其他參貸行包括高雄銀行、第一銀行及台北富邦銀行等金融機構，此聯貸案並連結ESG永續指標，達標則給予利率優惠，表彰金融業以行動支持永䥶集團永續經營的理念。

聯貸案募集進行順利，籌組完成後於昨天舉行簽約儀式，雙方由台企銀總經理李國忠與永䥶工業董事長郭晉宏代表簽約。

台企銀表示，永䥶集團成立十餘年，草創時期以瀝青混凝土鋪築代工起家，迄今已發展至以甲級綜合營造業的永䥶營造為主軸的集團，並擁有兩座位於桃園、台南自有瀝青混凝土產製工廠的永䥶工業公司。永䥶集團在執行長郭晉宏的帶領下，專攻高門檻、高技術的瀝青鋪設與材料開發，同時引進國際創新工法，並運用科技鋪路，更跨入國內機場跑道、快速道路等大型公共建設工程，企業快速茁壯，在傳統瀝青混凝土產業中打響名號。

台企銀並補充，永䥶工業位在桃園觀音的瀝青工廠落實環境永續及減碳理念，採用全封閉式瀝青拌和廠房，以室內形式建設，將整體拌和機具包覆住，並於拌和機具位置安裝集塵設備，確保排放的煙霧屬於乾淨無塵，也聞不到傳統高溫瀝青的臭味，顛覆社會大眾對於傳統瀝青工廠是高汙染產業的刻板印象。台企銀鼓勵企業深耕ESG永續發展，此次聯貸案亦納入永續指標連結授信案件，達標則給予利率優惠，以行動支持永䥶集團永續經營的理念。

台企銀善用資金與投融資決策力促成企業減碳轉型，提升企業長期價值，今年於金管會「第二屆永續金融評鑑」名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，經營成果獲得國內外肯定。台企銀將持續與國際永續趨勢接軌，發揮金融業正向影響力，實現穩健經營與永續共榮的目標。