快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

國泰奪商界奧斯卡六大獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰勇奪國際史蒂夫六大獎肯定，以數位轉型賦能員工體驗、打造貼心智能客服體驗再獲國際市場肯定，由國泰金控副總經理林佳穎（前排左三）、國泰人壽副總經理范千惠（前排右三）率團隊合影。 國泰金控／提供
國泰勇奪國際史蒂夫六大獎肯定，以數位轉型賦能員工體驗、打造貼心智能客服體驗再獲國際市場肯定，由國泰金控副總經理林佳穎（前排左三）、國泰人壽副總經理范千惠（前排右三）率團隊合影。 國泰金控／提供

國泰致力科技創新受國際肯定。2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」揭曉，國泰金控（2882）與國泰人壽共拿下二金二銀二銅等六項大獎，獲獎數量穩坐台灣金融業第一。

史蒂夫獎獲譽為商業領域之奧斯卡等級大獎，其中亞太史蒂夫獎旨在表揚來自亞太地區29國家及地區之企業。國泰此次獲獎充分展現集團落實「以人為本」理念，結合數位工具為員工提升辦公效能，以及提供客戶貼心智能客服體驗的金融科技實力，貫徹集團「Better Together共創更好」的品牌精神。

國泰金控以推動「Cathay 6S專案」獲得亞太史蒂夫獎「金融業創新管理獎」銀獎與「金融業卓越創新獎」銅獎。這項專案以「Simple、Smart、Smooth、Smile、Safe、ESG」等六大核心價值為主軸，透過導入AI優化辦公流程、自動化等工具，提升整體營運效率，並強化彈性工作機制，為台灣金融業推動內部數位轉型與工作文化革新的典範。

國泰人壽以領先業界的數位創新實力及「以人為本」的智慧服務體驗，榮獲2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」雙料肯定，一舉奪下二金、一銀一銅佳績；當中「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」連九度獲獎，為亞洲壽險業數位轉型標竿。國泰人壽的智能助理「阿發」，支援全天候自助式文字對談，提供即時諮詢與自助投保功能；智能語音導航則結合自動語音辨識技術，迅速協助客戶完成身分驗證，精準掌握客戶需求，拿下「亞太史蒂夫獎」之「年度最佳創新客服中心獎」金獎、「客戶服務技術創新運用獎」銀獎。

國泰人壽推出的「空中櫃檯」服務，透過App、視訊與電子簽名技術，讓客戶無須親臨實體據點，即可完成投保與保單相關服務，獲「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」之「客戶服務創新獎」金獎；「智能客服工作台」獲得「最佳客戶服務技術使用獎」銅獎。

國泰人壽 美國 金融業

延伸閱讀

喜劇女王珍妮佛庫里姬　戀上「傻子村民」大讚最棒情人

Met Gala 2025／看似穿很多其實超辣！ROSÉ「西裝外套裡面空空側身看好害羞」時尚奧斯卡美得輕輕鬆鬆

4月台股基金抗跌三雄 國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡

傑克布萊克再開金嗓！為「麥塊」打造超魔性廣告歌

相關新聞

股災效應 保險商品重獲青睞…前四月可望衝破3,400億元

美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，收益穩定的保險商品重獲投資人青睞，壽險公司保費收入報佳音。根據業者估計，今年前...

壽險業第1季淨值比 僅三家提升

3月台股崩跌逾2,300點，衝擊壽險淨值。壽險業今年第1季淨值比昨（15）日全數出爐，與2024年底相比，21家壽險中，...

地震險給付 金管會放寬

為強化地震受災戶安置需求，金管會昨（15）日宣布，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，從現行僅限房屋達「全損」...

信用卡流通數 中信第一

根據銀行最新公布的4月信用卡重要數據顯示，合計29家發卡機構的簽帳金額為3,718億元，較上月減少約76億元。其中，中國...

明台產內控缺失 挨罰900萬

明台產從2023年起，出現任意車險賠款準備金估列異常，違規行為持續近兩年，遍及多家分公司，金管會認為明台產內控出現全面、...

國泰奪商界奧斯卡六大獎

國泰致力科技創新受國際肯定。2025年「亞太史蒂夫獎」與「美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎」揭曉，國泰金控與國泰人壽共拿下二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。