金融業董事遭判決還可續任？金管會呼籲：知所進退

中信金（2891）大股東也是中信金董事的辜仲諒，因澄清湖購地案一審遭判刑，是否可續任董事？金管會晚間提三大聲明，指出金融業負責人（即董事）遭起訴或判刑，應從維護金融機構聲譽、確保穩健經營的角度而「知所進退」。

銀行局副局長王允中說，辜仲諒遭判刑一案，一、中信金5月13日有通報重大偶發事件，中信金會七個營業日，即5月22日再函報相關後續處理情況，金管會會看公司函報情況，來對這件案子做審慎和妥適處理。

二，金融機構是受政府高度監理，為社會大眾所信賴，負責人行為更應該以高度道德標準視之，以符合社會大眾期待。

若負責人尚未受到判決宣告確定，依現行「金控或銀行負責人應具備資格條件準則」，的確未符合，金管會應該解任的情事。

三、但是如果金融業負責人的司法案件遭到起訴、或受法院判刑，也會影響到社會民眾對這家金融機構的信賴和觀感，導致個人行為「外溢」到金融機構，損及金融機構信譽。

因此，相關涉訟的金融機構負責人，應該從維護金融機構聲譽，和確保穩健經營的角度而「知所進退」。

王允中強調，我們對負責人是高標準視之，發生這種事情，負責人需要考量是否有損及金融機構的信譽、聲譽和影響穩健經營「他們應該自己知道要怎麼做，應該要有所判斷」。

據公開資訊，台中商銀前董事長王貴鋒去年6月被地檢署以加重特別背信罪起訴，今年則是辜仲諒被判刑，但這兩人都仍各擔任台中商銀常董、和中信金董事。董事視同金融機構負責人，引發外界質疑。