星展銀工會批三年保障跳票 公司這樣回應

星展銀行再度爆發勞資爭議。星展銀行企業工會15日強烈抨擊，星展當初併購花旗台灣消費金融業務時，曾對原花旗員工承諾「保障三年工作權」，如今卻淪為空頭支票。工會指出，併購後員工頻遭任意調動工作地點，獎金制度更是朝令夕改，分行整併也未尊重員工意願，導致原花旗體系已有上千人離職，對營運穩定造成重大衝擊。

對此，星展銀行（台灣）回應強調，該行始終秉持誠信原則，依法遵守合併前對員工所作承諾，並持續保障原花旗同仁三年的工作權益，提供穩定就業環境。對於工會所指的「片面調整勞動條件」、「任意調動員工」或「分行整併未徵詢員工意願」等說法，星展予以否認。

針對備受關注的獎金制度調整，星展表示，為強化整體競爭力並配合長期營運發展，獎酬制度需依據市場趨勢與公司策略定期檢視與優化。以2025年業績獎金制度為例，若員工表現與2024年持平，獎金僅較去年減少約7%，並未出現工會所稱「業績獎金打六折」的情況。

星展銀行指出，在制度調整過程中，已透過多次內部溝通與討論，確保每位員工充分了解內容與影響。銀行也強調，員工是公司最寶貴的資產，未來將持續提供必要資源與支持，營造公平、透明的職涯發展環境，促使員工與公司共同成長。

此外，星展表示，針對工會提出的相關質疑，已在先前進行溝通與說明，未來亦將本著誠意持續對話，盼化解誤解、維持勞資和諧。