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元大儲蓄銀行（菲律賓）董事改選 原班人馬續任

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金融控股公司15日公告，旗下子公司元大儲蓄銀行（Yuanta Savings Bank Philippines）於5月15日完成董事與獨立董事改選作業，本次為定期改選，並未異動任何人選，董事與獨立董事全數由原任人員續任，確保公司治理穩定延續。

根據公告，續任的董事包括元大銀行執行副總經理吳敬堂、協理雷珍納及資深副總經理蕭吉良；獨立董事則由原任的Senen L. Matoto與Arturo E. Manuel, Jr.續任。所有人選皆為自然人董事及獨立董事，並具備豐富的金融實務經驗與專業背景。

元大金指出，本次改選係因任期屆滿所進行的例行性作業，原任期自2024年5月15日至2025年5月14日，新任期則自2025年5月15日正式生效。由於全體董事與獨立董事均原職續任，因此未涉及三分之一以上董事異動，對公司營運與治理架構無重大影響。

元大儲蓄銀行（菲律賓）為元大金控海外布局的重要據點之一，持續深耕當地市場，推動亞太區域發展策略。公司強調，穩定的董事會成員組成有助於延續營運方針，並提升股東權益與公司長期價值。

此次改選並無涉及對股東權益或證券價格有重大影響之事項，相關資訊亦依規定同步公告。

儲蓄 元大金控

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