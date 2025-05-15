台企銀主辦永䥶營造永䥶工業16億元聯貸 連結永續指標

台企銀（2834）統籌主辦永䥶營造股份有限公司暨永䥶工業股份有限司新臺幣16億元聯合授信案，於114年5月15日圓滿簽約。聯貸案由臺灣企銀及台中銀行（2812）共同主辦，並由臺灣企銀統籌及擔任管理銀行，邀集高雄銀行（2836）、第一商業銀行及台北富邦銀行等金融機構參與，募集期間順利籌組完成。聯貸案並連結ESG永續指標，達標則給予利率優惠，以行動支持永䥶集團永續經營的理念。

台企銀表示，永䥶集團成立十餘年，草創時期以瀝青混凝土鋪築代工起家，迄今已發展至以甲級綜合營造業的永䥶營造股份有限公司為主軸，並擁有兩座位於桃園、台南自有瀝青混凝土產製工廠的永䥶工業股份有限公司。永䥶集團在執行長郭晉宏的帶領下，專攻高門檻、高技術的瀝青鋪設與材料開發，同時引進國際創新工法，並運用科技鋪路，更跨入國內機場跑道、快速道路等大型公共建設工程，企業快速茁壯，在傳統瀝青混凝土產業中打響名號。

台企銀並補充，永䥶工業股份有限公司位在桃園觀音的瀝青工廠落實環境永續及減碳理念，採用全封閉式瀝青拌和廠房，以室內形式建設，將整體拌和機具包覆住，並於拌和機具位置安裝集塵設備，確保排放的煙霧屬於乾淨無塵，也聞不到傳統高溫瀝青的臭味，顛覆社會大眾對於傳統瀝青工廠是高污染產業的刻板印象。台企銀鼓勵企業深耕ESG永續發展，此次聯貸案亦納入永續指標連結授信案件，達標則給予利率優惠，以行動支持永䥶集團永續經營的理念。

台企銀善用資金與投融資決策力促成企業減碳轉型，提升企業長期價值，今年於金管會「第二屆永續金融評鑑」名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，經營成果獲得國內外肯定。台企銀將持續與國際永續趨勢接軌，發揮金融業正向影響力，實現穩健經營與永續共榮的目標。