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匯市又起風了！央行三箭齊發緩升幅 匯銀：三變數決定能否重返29字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台幣示意圖。路透
台幣示意圖。路透

熱錢狂湧，匯市升勢再起。外資15日瘋狂湧入9億美元，出口商也進場拋匯，激勵新台幣匯率盤中強升1.48角，最高衝至30.136元；中央銀行盤中與尾盤均進場調節，將新台幣匯率升幅壓縮至9.5分後，收在30.189元，連兩升且為逾一周新高，總成交量為18.005億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率連兩日強升，累計升值2.66角。

匯銀主管透露，為避免匯市失控、重演5月初「暴力升值」戲碼，中央銀行三箭齊發，同步祭出道德勸說、盤中調節、尾盤作價等措施延緩新台幣升幅，除要求出口商切勿大量且集中掛單外，盤中也頻頻進場調節，並於尾盤作價，將新台幣匯率升值金額壓至1角內後報收。

大型國銀外匯交易員指出，匯價連兩天勁揚，新台幣匯率30元整數大關近在咫尺，未來這段期間能否守得住此一重要關卡，熱錢動向、貿易談判與股市表現為三大關鍵變數。

中央銀行統計顯示，美元指數今日上漲0.22%，主要亞幣多數升值，僅人民幣匯率微幅貶值0.03%。台灣主要貿易對手國貨幣韓元今日強漲1%，日圓匯率升值0.75%，新台幣匯率升幅0.31%，超前星元漲幅0.14%。

匯銀主管分析，「外傳美國與韓國正在討論匯率政策，是新台幣匯率激升主因」，但央行連日來緊盯匯市交易，是否放手讓匯價重返29字頭，還是會維持現行基調、堅守30元大關，成為市場關注焦點。

央行先前證實，匯市出現炒匯投機客蹤跡，除外匯局對遲遲不買股、滯留新台幣帳戶上的外資下逐客令外，也同步對銀行進行外匯專案金檢，試圖撲滅匯市炒作風氣。

此舉也確實奏效，新台幣匯率連六日貶值、13日走貶至30.455元，直到市場傳出，美國與韓國正在討論匯率政策消息，令新台幣匯率重燃升勢，連兩天升值2.66角，重返30.1字頭。

台幣匯率 外匯 央行 新台幣

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