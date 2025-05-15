台新證券員工輕生 證期局：員工個人因素和IPO爭議無關

近來多家券商的ETF IPO制度受到基層反彈，此時傳出台新金旗下台新證券有員工輕生，金管會證期局副局長黃厚銘今日在金管會例行記者會指出，此事為「員工個人因素，與IPO無關」。

黃厚銘指出，經過向台新證券了解，該事件為員工個人因素，與近期的IPO爭議無關，證交所初估亦不致構成台新證券必須通報的重大偶發的要求。此外，台新證券也向金管會表示，已啟動客戶關懷訪談作業，並調閱紀錄，並無發現有爭議之處。

至於IPO責任額是否有缺失，由券商公會去調查業者是否有缺失，是否有球員兼裁判之疑？黃厚銘指出，不只券商公會，證期局也透過證交所來了解，券商公會主要是了解在券商在銷售商品時，是否有落實KYC和KYP？IPO也視同為產品的銷售，所以先由券商公會來了解。

黃厚銘也表示，由於這涉及經紀部門營業員的問題，因此查核時，也會借重證交所去調查，而券商公會則是作通案性的金融商品銷售時是否落實KYC與KYP，以及計算獎酬相關的KPI時，是否有兼而考量到財務與非財務的指標。

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