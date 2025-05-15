台灣大虛擬資產交易所 下周上市

台灣大哥大（3045）宣布旗下全資子公司富昇數位，將推出全台首家由大型企業集團創設與支持的交易所─台灣大虛擬資產交易所（TWEX），計畫於5月22日「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）正式上市，邀請全民擁抱Web3潮流，成為新時代的參與者。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨與富昇數位總經理韓昆舉將出席上市記者會，除介紹台灣的虛擬資產交易所，並分享產業趨勢觀察，同時富昇數位與臺灣金融科技協會共同舉辦論壇，邀請臺灣金融科技協會理事長方燕玲、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲與幣圈新創夥伴，探討「安全防護：錢包與內控」、「聯防與打詐：跨界合作新策略」、「台灣穩定幣監理進行式：從國際實踐走向本地規範」等三大議題。

去年金管會審核通過台灣大百分百持有的富昇數位，完成洗錢防制法令的虛擬通貨平台激交易業務事業名單，成為台灣第26家虛擬資產平台及交易業務業者（VSAP）。

台灣大將電信金融、虛擬資產交易所視為是科技事業的一環，將以千萬用戶基礎及集團資源，助攻Web3虛擬資產市場發展。

林之晨日前便指出，消費者看到比特幣及加密貨幣等長期成長實力，但不熟悉的交易所會有很大的（倒閉）風險，台灣大希望（成立交易所）扮演信賴的夥伴，同時也讓mo幣擴大生態圈的重要平台，透過區塊鏈，讓mo幣流通性大幅增加，事實上，mo幣幾乎可說是比新台幣好用，畢竟哪一個地方可以有600萬的商品可以買。