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新光金擬增資新壽70億元 強化財務、提升資本適足率

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控。圖／聯合報系資料照片
新光金控。圖／聯合報系資料照片

新光金控（2888）15日公告，擬投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股新臺幣70億元，資金主要用來強化子公司新光人壽之財務結構並提升其資本適足率，以因應金融市場變化、主管機關規定及業務發展策略。

新光金指出，擬投資新光人壽私募現金增資發行普通股，交易暫定297,872,340股，實際轉投資普通股股數，依實際轉投資價格及交易總金額換算，每單位價格暫定每股23.50元，交易總金額上限為新臺幣70億元。

新光金說明，此投資主要是為了強化子公司新光人壽之財務結構並提升其資本適足率，以因應金融市場變化、主管機關規定及業務發展策略。

新光金表示，本案擬於取得主管機關核准，確定每股價格、時間等後，於現金增資基準日繳足股款。

新光人壽 新光金控

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