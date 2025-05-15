台新證營業員輕生 金管會：無關 IPO、將調查管理疏失
台新證券屏東分公司傳出有營業員輕生，證期局副局長黃厚銘說，台新證表示該案件是個人因素，與新募ETF背IPO責任額無關，將會對台新證業務員管理是否有疏失做了解。
黃厚銘說，台新證已啟動客戶關懷訪談、並調閱相關紀錄，至今尚未發現有異常或與客戶有爭議的狀況。金管會將對券商是否有管理疏失做了解。
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