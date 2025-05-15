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保險商品因股災重獲青睞 壽險前四月新契約保費估破3,400億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，收益穩定的保險商品重獲投資人青睞，壽險公司保費收入報佳音。根據業者估計，今年前四月，全體壽險業新契約保費收入可望突破3,400億元，較去年同期大增逾四成。

根據各公司統計，六大壽險4月新契約保費收入達424.6億元，較去年同期增加近兩成，今年前四月六大壽險新契約保費合計2,036.3億元，年增逾四成。

據業者估算，今年4月整體壽險業保費收入約780億元，今年前四月可望突破3,400億元，較去年同期大幅增加四成以上。

其中，壽險龍頭國泰人壽4月新契約保費123.9億元，為六大壽險裡，唯一保費收入破百億元的公司，年增54.3%；今年前四月累計保費收入達673.1億元，年增逾九成，成長動能相當強勁，主要受惠於美元傳統型商品動能強勁，新契約保費年成長111%，健康及意外險商品維持穩健成長，單月新契約保費年成長23%。

富邦人壽4月新契約保費94.3億元、排名業界第二，年增近11%，前四月新契約保費444.5億元，年增20.8%。截至4月底淨值比率約10%，RBC超過400%，整體資本維持良好，未來將持續強化分期繳商品銷售。

南山人壽4月新契約保費69億元，年增逾11%，主要以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健，累計前四月新契約保費336億元，年增26%。

凱基人壽4月新契約保費64.1億元，年增逾36%，前四月累計新契約保費260.3億元，年增63%。

台灣人壽與新光人壽4月新契約保費分別為36.5與36.8億元，今年前四月累計新契約保費分別為178.6與143.8億元，分別年增8.4%與11.5%，保險核心業務動能穩健。

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