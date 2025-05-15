快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

國泰世華與士林地檢署簽防詐 MOU 阻詐績效居冠獲高檢署肯定

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華阻詐刻不容緩，公私協力再添盟友！繼與臺灣臺北地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署後，國泰世華15日再度宣布攜手臺灣士林地方檢察署簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），雙方將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，強化金流監控及風險預警。簽約儀式在臺灣高等檢察署檢察長張斗輝出席見證下，由國泰世華銀行總經理李偉正與士林地檢署檢察長張云綺代表簽署，標誌未來攜手檢警從源頭打擊詐騙不法金流，打造更安全的金融環境。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，在主管機關與警政體系支持下，國泰世華阻詐成效連續兩年居冠，去年臨櫃攔阻成功件數逾2,500件，金額達20.5億元，顯見「國泰盾」四大防詐策略已具體發揮效果。

同時也感謝臺灣高等檢察署、士林地檢署對國泰世華反詐行動的肯定，共同啟動「可疑金融帳戶」通報機制，有望大幅提升未來針對資訊共享、風險預警、資金攔截等偵查與反制行動效率。未來將持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」方針，積極拓展「國泰盾」的「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」4大防詐構面，深化公、私部門協防量能。

臺灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，國泰世華銀行阻詐表現堪稱模範生，十分感謝國泰世華銀行積極阻詐作為。此外，為有效遏止詐騙，防止金融帳戶遭詐團利用，全國各地方檢察署均已於113年底成立運作「可疑帳戶預警中心機制」，透過金融機構之通報，結合檢察機關之分析調查，即時溯源偵辦查緝。

以近期台中假投資吸金詐騙案件為例，受害人數達3,000人，而在與各銀行端合作預警下，及時成功凍結攔阻近30億元。顯見該機制不僅協助金融機構有效提前管控人頭帳戶，也有助於查緝偵辦幕後詐欺集團核心，並溯源詐欺機房、水房，減少民眾因金融帳戶遭詐欺集團利用所致財損，阻止更多人受害。

士林地檢署檢察長張云綺表示，近年詐欺與洗錢手法層出不窮，其中深化跨機關與公私合作為打詐業務之重點，特別感謝國泰世華銀行在關鍵時刻展現企業社會責任，與檢察機關攜手，投入打詐與洗錢防制最前線。士林地檢署近年辦理大量詐欺案件，觀察到許多涉及不法帳戶資料與犯罪的案例樣態，期盼未來透過分享交流實務情資，結合銀行端科技分析能力，在異常交易發生時，就能早期辨識、預警可疑風險，從源頭防堵詐騙與不法金流，為未來更多防詐模式與制度打下創新基礎。

國泰世華作為臺灣民營銀行的領導品牌，視反詐行動為首要任務，本次MOU簽署後，將在法律規範保障下，強化情資共享與通報流程。

舉例來說，士林地檢署可依歷年偵結案件中，分享涉及詐欺、洗錢之金融帳戶與犯罪樣態；國泰世華則運用AI技術及數據強項布建風險偵測服務，透過監測與比對可疑帳戶樣態，精準判斷問題癥結點再進行判讀與鎖控，並透過專責窗口即時通報檢方，達成事前管制潛在不法帳戶的目標，阻斷不法金流。

展望未來，國泰世華將持續與主管機關、金融同業合作並進，提升金融環境反詐韌性，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命。

國泰世華 華銀 詐欺

延伸閱讀

台南ATM領錢「脫口罩」郵局肯定無不便 黃偉哲：盼全國實施

「老Z」周寬展曾遇打工詐騙 受邀夏令營教小孩防詐

宏碁智醫與蔡司簽MOU

FUBON Talks富邦演說秀 聚焦AI、防詐與永續議題

相關新聞

金融業董事遭判決能否續任董事？金管會說話了

中信金大股東辜仲諒因為澄清湖購地案在一審被判決7年8個月，金管會銀行局副局長王允中今日在金管會例行記者會上回應媒體提問時...

辦理車險理賠短估、影響財報真實又延遲通報 明台被裁罰900萬

金管會今日宣布，由於明台產險辦理任意汽車保險賠款預估、賠款準備金提存及重大偶發事件通報等作業，有延遲通報等違反保險法相關...

遭工會抨擊對前花旗員工保障承諾不認帳 星展銀回應了

星展銀行工會上午發出公開聲明，抨擊星展銀行對於前花旗員工的勞資協議不認帳，星展銀行回應，星展銀行（台灣）始終秉持誠信原則...

熱錢流入韓元狂飆 新台幣連2升收逾一週高點

美元指數疲弱，亞幣在韓元領軍之下普遍走揚，新台幣兌美元今天延續升勢，盤中勁揚近1.5角，尾盤在央行調節之下，漲幅收斂，收...

中信銀前四月信用卡簽帳2,570億 年增1成再創同期新高

中國信託銀行信用卡4月簽帳金額641億元，1至4月合計為2,570億元，較去年成長10%，創下新高紀錄。4月適逢清明連假...

元富證券攜手和泰汽車「去趣chicTrip」 為美好旅程應援

新光金控旗下元富證券看準年輕世代越來越重視生活體驗及自我成長，理財觀念也從資產累積逐漸轉變為實踐人生目標的重要工具，攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。