國泰世華與士林地檢署簽防詐 MOU 阻詐績效居冠獲高檢署肯定

國泰世華阻詐刻不容緩，公私協力再添盟友！繼與臺灣臺北地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署後，國泰世華15日再度宣布攜手臺灣士林地方檢察署簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），雙方將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，強化金流監控及風險預警。簽約儀式在臺灣高等檢察署檢察長張斗輝出席見證下，由國泰世華銀行總經理李偉正與士林地檢署檢察長張云綺代表簽署，標誌未來攜手檢警從源頭打擊詐騙不法金流，打造更安全的金融環境。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，在主管機關與警政體系支持下，國泰世華阻詐成效連續兩年居冠，去年臨櫃攔阻成功件數逾2,500件，金額達20.5億元，顯見「國泰盾」四大防詐策略已具體發揮效果。

同時也感謝臺灣高等檢察署、士林地檢署對國泰世華反詐行動的肯定，共同啟動「可疑金融帳戶」通報機制，有望大幅提升未來針對資訊共享、風險預警、資金攔截等偵查與反制行動效率。未來將持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」方針，積極拓展「國泰盾」的「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」4大防詐構面，深化公、私部門協防量能。

臺灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，國泰世華銀行阻詐表現堪稱模範生，十分感謝國泰世華銀行積極阻詐作為。此外，為有效遏止詐騙，防止金融帳戶遭詐團利用，全國各地方檢察署均已於113年底成立運作「可疑帳戶預警中心機制」，透過金融機構之通報，結合檢察機關之分析調查，即時溯源偵辦查緝。

以近期台中假投資吸金詐騙案件為例，受害人數達3,000人，而在與各銀行端合作預警下，及時成功凍結攔阻近30億元。顯見該機制不僅協助金融機構有效提前管控人頭帳戶，也有助於查緝偵辦幕後詐欺集團核心，並溯源詐欺機房、水房，減少民眾因金融帳戶遭詐欺集團利用所致財損，阻止更多人受害。

士林地檢署檢察長張云綺表示，近年詐欺與洗錢手法層出不窮，其中深化跨機關與公私合作為打詐業務之重點，特別感謝國泰世華銀行在關鍵時刻展現企業社會責任，與檢察機關攜手，投入打詐與洗錢防制最前線。士林地檢署近年辦理大量詐欺案件，觀察到許多涉及不法帳戶資料與犯罪的案例樣態，期盼未來透過分享交流實務情資，結合銀行端科技分析能力，在異常交易發生時，就能早期辨識、預警可疑風險，從源頭防堵詐騙與不法金流，為未來更多防詐模式與制度打下創新基礎。

國泰世華作為臺灣民營銀行的領導品牌，視反詐行動為首要任務，本次MOU簽署後，將在法律規範保障下，強化情資共享與通報流程。

舉例來說，士林地檢署可依歷年偵結案件中，分享涉及詐欺、洗錢之金融帳戶與犯罪樣態；國泰世華則運用AI技術及數據強項布建風險偵測服務，透過監測與比對可疑帳戶樣態，精準判斷問題癥結點再進行判讀與鎖控，並透過專責窗口即時通報檢方，達成事前管制潛在不法帳戶的目標，阻斷不法金流。

展望未來，國泰世華將持續與主管機關、金融同業合作並進，提升金融環境反詐韌性，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命。