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熱錢流入韓元狂飆 新台幣連2升收逾一週高點

中央社／ 台北15日電
新台幣兌美元今天延續升勢，盤中勁揚近1.5角，尾盤在央行調節之下，漲幅收斂，收盤收30.189元，升值9.5分，寫逾1週新高。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元今天延續升勢，盤中勁揚近1.5角，尾盤在央行調節之下，漲幅收斂，收盤收30.189元，升值9.5分，寫逾1週新高。圖／聯合報系資料照片

美元指數疲弱，亞幣在韓元領軍之下普遍走揚，新台幣兌美元今天延續升勢，盤中勁揚近1.5角，尾盤在央行調節之下，漲幅收斂，收盤收30.189元，升值9.5分，寫逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額18.005億美元。

美中互降關稅令市場不確定性降低，加上美國最新消費者物價指數（CPI）增速放緩，美元指數跌破101價位，今天持續偏弱整理。

由於報導指出，美、韓已於5月初討論匯率政策，韓元應聲狂飆，儘管匯價一度拉回，今天升勢再起，新台幣、日圓也跟進漲勢。央行統計，主要亞幣今天僅人民幣微貶0.03%，新台幣升值0.31%，日圓強彈0.75%，韓元狂飆1%。

外匯交易員指出，台股上方賣壓仍重，但美中關稅休兵，大大提振投資人信心，今天熱錢持續流入，加上韓元領軍亞幣上攻，都為新台幣匯率提供升值助力。

新台幣兌美元今天以30.29元開盤後，匯價旋即上攻，最高升抵30.136元，勁揚1.48角。外匯交易員指出，央行盤中略有調節，尾盤也出手抑制升幅，但防守力道不算太大；而出口商眼見升勢再起，不敢大意，下調掛單價位，30.2元上方就紛紛進場拋匯。

外匯交易員指出，美元轉弱，有利亞幣走勢，加上時序接近月底，出口商應會逐步進場，可能推動新台幣進逼30元整數大關，不過進口商伺機而動，加上央行先前表態會「記取教訓」，預估要一舉攻向29元也不容易，短線還是先測試30元。

外匯 新台幣 韓元

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