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史上第二大罰單！明台產遭重罰900萬 金管會：內控失靈

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

明台產從2023年起，就出現遲估、短估任意車險賠款準備金的情況，違規行為長達近兩年，更遍及各分公司，金管會認為此違規行為是全面、系統性缺失，已嚴重影響財報，今宣布處900萬罰鍰、要求明台產需議處失職者並提出具體有效內控改善措施。

這也是產險業史上第二大罰單。第一大罰單是和泰產挨罰1,140萬元，安達產900萬元，明台產並列第二大。

保險局副局長蔡火炎說，遲估及短估都會影響準備金數字，等於是少提了準備金，若以2024年財報來看，少提了5.75億元，就是稅前盈餘多了5.75億元，這部分明台產險已補上了，財報也不用重編。

全案是明台產內部人員做報表檢核時，發現賠款數字異常，開始啟動內部調查，才發現賠款準備金有低估狀況。

金管會也進一步做專案金檢，發現從2023年就有此狀況，且遍及各分公司，且遲估、短估賠款案件占總年度理賠案件高達四成。

這顯示明台產未落實內部查核，甚至認為該案件是低度風險也沒列入內部稽核，「明台產長期漠視內控程序」。

依明台產內規，受理賠案後需在3至7個工作天輸入系統做估列，但明台產超過這時間才估列，例如上月初賠案卻到隔月才輸入至系統，影響是跨月，甚至是跨年。

短估則是例如理賠單據是10萬，但輸入卻只有7萬，短估了3萬元。延遲估列和短估，都會少提賠款準備金、影響財報，等於財報被美化。

蔡火炎說，明台產去年8月調整賠款準備金時，已知是內控不良導致作業缺失，但卻延遲到同年10月底才做重大偶發事件通報，顯示未審慎檢視其嚴重性。

金管會晚間作出懲處，其中違反內稽內控制度共裁罰780萬元，違反重大偶發通報則裁罰120萬元，合計900萬元。與安達產險並列產險業歷年第二高罰鍰，僅次於和泰產險1,140萬元。

產險 財報

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