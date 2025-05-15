快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

新安東京海上探討AI驅動企業風控 促進數位轉型布局

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新安東京海上產險5月15日舉辦「企業風險管理研討會」，由新安東京海上產險總經理賴麗敏進行開場引言。新安東京海上提供
新安東京海上產險5月15日舉辦「企業風險管理研討會」，由新安東京海上產險總經理賴麗敏進行開場引言。新安東京海上提供

隨著生成式人工智慧（AI）技術快速進展，企業在推動數位轉型與提升風險管理能力上面臨新契機。

新安東京海上產險15日於台北JR東日本大飯店舉辦「企業風險管理研討會」，邀請AIM智能應用學院執行長洪聖倫，以AI技術如何重塑風險控管模式為主題，與32家企業近百名代表進行深度交流。

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，風險管理觀念已從傳統的事後補救，轉為強調事前預防。此次研討會主題設定為「企業風險管理的數位轉型：AI如何改變未來」，正是回應企業在導入AI應用過程中的需求與挑戰。她表示，新安東京海上除提供保險商品服務，也積極扮演企業風險管理的夥伴角色。

洪聖倫在會中分享，AI能協助企業更準確預測與控管風險，提升數據處理效率並減少主觀偏誤。他也舉出國內外在醫療、汽車與零售等產業中，應用AI於供應鏈管理、資安防護、自然災害監測及產品研發等領域的實例，說明「AI＋產業」整合下的實務應用與效益。

此外，賴麗敏也提到，新安東京海上自2018年便著手導入AI技術，應用於核保、理賠流程的資料處理與模組化作業，不僅提升效率與準確性，也推動內部人才科技化與多元化發展。

該公司近年亦持續舉辦研討會，聚焦風險控管、科技趨勢及企業永續議題，期望透過經驗交流強化與企業客戶的連結，深化保險業在企業韌性與永續經營上的角色。

AI 保險 東京

延伸閱讀

清熱解毒「黃芩」成口腔治療良藥 醫療創新獲國際金牌

中油導入AI 提升營運效能

桃園市長張善政赴日取經軌道經濟 與東京都市再生推手交流

極樂東京？新宿車站驚見OL熱吻「手抽動」 網嘆內情恐更不妙

相關新聞

金融業董事遭判決能否續任董事？金管會說話了

中信金大股東辜仲諒因為澄清湖購地案在一審被判決7年8個月，金管會銀行局副局長王允中今日在金管會例行記者會上回應媒體提問時...

辦理車險理賠短估、影響財報真實又延遲通報 明台被裁罰900萬

金管會今日宣布，由於明台產險辦理任意汽車保險賠款預估、賠款準備金提存及重大偶發事件通報等作業，有延遲通報等違反保險法相關...

遭工會抨擊對前花旗員工保障承諾不認帳 星展銀回應了

星展銀行工會上午發出公開聲明，抨擊星展銀行對於前花旗員工的勞資協議不認帳，星展銀行回應，星展銀行（台灣）始終秉持誠信原則...

熱錢流入韓元狂飆 新台幣連2升收逾一週高點

美元指數疲弱，亞幣在韓元領軍之下普遍走揚，新台幣兌美元今天延續升勢，盤中勁揚近1.5角，尾盤在央行調節之下，漲幅收斂，收...

中信銀前四月信用卡簽帳2,570億 年增1成再創同期新高

中國信託銀行信用卡4月簽帳金額641億元，1至4月合計為2,570億元，較去年成長10%，創下新高紀錄。4月適逢清明連假...

元富證券攜手和泰汽車「去趣chicTrip」 為美好旅程應援

新光金控旗下元富證券看準年輕世代越來越重視生活體驗及自我成長，理財觀念也從資產累積逐漸轉變為實踐人生目標的重要工具，攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。