新安東京海上探討AI驅動企業風控 促進數位轉型布局

隨著生成式人工智慧（AI）技術快速進展，企業在推動數位轉型與提升風險管理能力上面臨新契機。

新安東京海上產險15日於台北JR東日本大飯店舉辦「企業風險管理研討會」，邀請AIM智能應用學院執行長洪聖倫，以AI技術如何重塑風險控管模式為主題，與32家企業近百名代表進行深度交流。

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，風險管理觀念已從傳統的事後補救，轉為強調事前預防。此次研討會主題設定為「企業風險管理的數位轉型：AI如何改變未來」，正是回應企業在導入AI應用過程中的需求與挑戰。她表示，新安東京海上除提供保險商品服務，也積極扮演企業風險管理的夥伴角色。

洪聖倫在會中分享，AI能協助企業更準確預測與控管風險，提升數據處理效率並減少主觀偏誤。他也舉出國內外在醫療、汽車與零售等產業中，應用AI於供應鏈管理、資安防護、自然災害監測及產品研發等領域的實例，說明「AI＋產業」整合下的實務應用與效益。

此外，賴麗敏也提到，新安東京海上自2018年便著手導入AI技術，應用於核保、理賠流程的資料處理與模組化作業，不僅提升效率與準確性，也推動內部人才科技化與多元化發展。

該公司近年亦持續舉辦研討會，聚焦風險控管、科技趨勢及企業永續議題，期望透過經驗交流強化與企業客戶的連結，深化保險業在企業韌性與永續經營上的角色。