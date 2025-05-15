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壽險公會「保險理賠醫起通」服務再升級 擴大醫院合作、智慧理賠更便民

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會自2022年推出「保險理賠醫起通」服務以來，持續擴大合作夥伴，優化服務內容。為響應賴總統健康台灣政策，並在金管會保險局的指導下，壽險公會積極推動保險科技的應用，實現公平待客、友善服務及普惠金融的目標。

2025年5月15日起，「保險理賠醫起通」服務再傳新進展，台中榮民總醫院、高雄榮民總醫院、屏東榮民總醫院將由1.5版本升級至2.0版本，為未來推出「出院即抵繳」服務奠定基礎。

另外，國軍左營總醫院、高雄市立聯合醫院正式上線醫起通1.5版本，其中高雄市立聯合醫院更是在陳其邁市長智慧城市政策下推動的首家合作醫院。此外，高雄市立民生醫院及高雄市立中醫醫院也正在積極洽談加入服務。

「保險理賠醫起通」服務旨在簡化傳統醫療保險理賠流程，由壽險公會與21家壽險及產險公司及數十家醫療機構共同合作，運用保險科技，為民眾提供更便捷的理賠服務體驗，同時降低醫院的作業成本。

透過這項服務，民眾在就診後，只需向醫師申請診斷證明書和收據，即可授權保險公司向醫院調閱所需醫療資料，醫院會將資料直接傳送至保險公司，省去民眾往返奔波於醫院和保險公司之間的時間和精力，讓保戶可以專心養病。

壽險公會理事長陳慧遊表示，本次服務升級及新增醫院合作，不僅擴大了服務範圍，更顯示政府、醫療機構與保險業共同提升便民服務的決心。壽險公會將持續努力，邀請更多醫療院所加入「保險理賠醫起通」服務，並不斷優化服務流程，期望讓保險理賠更加智慧、便捷，成為民眾最堅實的後盾。

此一服務有三大亮點，包括：理賠免奔波，保戶無需多次往返醫院申請文件，節省時間精力；流程更快速，醫院直接傳送醫療資料至保險公司，加速理賠作業；智慧又便民，運用科技提升服務效率，讓理賠更輕鬆。

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