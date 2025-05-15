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遭工會抨擊對前花旗員工保障承諾不認帳 星展銀回應了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星展銀行工會抨擊行方對前花旗員工的保障承諾不認帳，星展銀行聲明回應。本報資料照片
星展銀行工會抨擊行方對前花旗員工的保障承諾不認帳，星展銀行聲明回應。本報資料照片

星展銀行工會上午發出公開聲明，抨擊星展銀行對於前花旗員工的勞資協議不認帳，星展銀行回應，星展銀行（台灣）始終秉持誠信原則，遵守合併前承諾與勞動法令，保障原花旗同仁三年的工作權益，持續提供穩定的就業環境，並無工會所稱片面調整員工勞動條件、任意調動員工或回溯執行獎酬辦法，或分行整併無視員工意向等情事。

星展銀行指出，為持續提升公司的整體競爭力與長遠業務發展，星展本會依市場趨勢與公司營運方針，定期審視獎金制度成效並予精進，以確保相關制度符合業界標準，此亦為企業經營管理所必需。另檢視2025年的業績獎金制度，倘所有的業務同仁僅維持與2024年相同的貢獻度，其業績獎金與去年相比亦僅減少7%，尚無工會所陳業務同仁「實領業績獎金打六折」的情形。

星展銀行也表示，在調整業績獎金制度的過程中，已透過多次內部溝通與充分討論來制定方案，並確保每位同仁在溝通後能清楚理解調整內容，星展也深知員工是公司最珍貴的資產，未來將持續提供必要的支持與資源，讓所有同仁在公平透明的環境中，能夠安心發展職業生涯，並與公司共同成長，先前已就工會所陳事項與其溝通說明，未來仍將秉持誠意持續溝通，期能弭平誤會。

星展銀行 花旗

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