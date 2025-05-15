凱基人壽數位、永續並進 引領北科大學子拓展金融視野

世界經濟論壇2025年《未來就業報告》指出，2030年前AI技術將創造1,100萬個新職位，且有70%的企業將招募具備AI經驗的人才。凱基金控（2883）旗下凱基人壽持續洞察趨勢，長期關注數位創新、AI發展及永續經營議題，秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結夢想，透過多元形式，提供豐富的企業參訪內容，希望培育更多金融保險業的未來之星。日前安排台北科技大學資訊與財金管理系師生進行參訪，引領有志於投入資訊與數位領域的年輕學子累積金融軟實力，提前儲備職涯的專業競爭力。

參訪首站，從最能代表凱基人壽永續經營的老榕樹開始，凱基金控總部大樓不僅是綠建築，興建過程中除了保留老榕樹，更讓出51%的開放空間，與社會共好，在寸土寸金的台北市，是相當珍貴的綠洲。站在老榕樹背後，則是兼具創新設計，並取得黃金級綠建築標章的總部大樓，展現出凱基人壽在穩健根基之下，持續創新，提升客戶服務體驗的經營理念。

凱基人壽本次邀請三位副總級講師，包含：凱基人壽資訊處副總經理張嘉哲、數位處副總經理梁晉嘉及人力資源部副總經理蔡明春帶領團隊，分享凱基人壽如何積極擁抱數位轉型，透過穩健的資訊架構與長期策略佈局，全面支持業務發展及提升營運效率；同時，運用新技術發展數位創新與數據發展應用，以實際案例結合技術與應用場景，讓學生們更了解數位、數據與資訊發展在保險公司的實務運作，具體落實以客戶為中心，提供更多元便捷的金融服務與保險體驗。另也安排MA儲備幹部與北科大的實習生學長現身說法，學生們紛紛詢問實習機會，並與講師們交流數位創新發展的研究前景。