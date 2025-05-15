傳公股銀行分行配額新青安放款 財長：會找行庫釐清

立委質詢，市場傳出公股銀行分行對新青安放款額度進行「配額」，1季只分到新台幣4000萬元額度，換算只有4件房貸承作空間，是否為財政部下指令。財政部長莊翠雲回應，並非財政部下令，可能涉及銀行內部作業，會再洽行庫釐清。

立法院財政委員會處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席備詢。

民進黨立委郭國文質詢關切今年稅收展望，莊翠雲表示，今年總稅收應可達成預算目標，但仍需觀察5、6月所得稅大宗稅款入帳，以及9月營所稅暫繳情況，若全年實際徵收數大於預算數，應該也不會超過很多。

此外，郭國文指出，有消息稱主管機關要求行庫壓低對10大建商的貸款餘額，且財政部要按月管考。莊翠雲表示，近年房地產交易熱絡，導致房價上漲，央行希望不要把金融資源過度放在不動產部門，財政部有請公股銀注意，也會去了解行庫貸放情況。

財政部官員補充說明，定期了解行庫3大指標，包含不動產貸款占整體放款比率，以及依照銀行法第72條之2所設算的比率，與逾18個月未動工的購地貸款餘額。

針對郭國文認為，有行庫拒絕承作換屋族貸款，莊翠雲表示，央行選擇性信用管制並未限制首購族，但換屋族必須依照央行規定進行相關切結，以證明確實是換屋，而非第2、3戶；若有換屋族符合央行規定，行庫卻不願放貸的情況，財政部會進一步了解相關案件。

民進黨立委賴惠員關切房市情況，以及新青安政策性房貸疑似退燒等議題。莊翠雲指出，房市現已有降溫，政府對於新青安出租、人頭戶也強力查緝，遏阻了投機行為，而新青安是提供給首購族、無屋族的方案，方案將在115年7月底屆期，政策是否繼續，還要再觀察。

賴惠員進一步質詢，傳出公股銀行分行對新青安放款額度進行「配額」，1季只分到新台幣4000萬元額度，換算只有4件房貸承作空間，是否為財政部下指令。莊翠雲回應，並非財政部下令，可能涉及銀行內部作業，會再洽行庫釐清。

俗稱「銀行不動產放款天條」的銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。據最新統計，7大公股銀（不含土銀）依照銀行法第72之2所設算的比率，大致落在26.5%至28.6%之間，並未超過法規所訂的上限。