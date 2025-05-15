中信銀前四月信用卡簽帳2,570億 年增1成再創同期新高

中國信託銀行信用卡4月簽帳金額641億元，1至4月合計為2,570億元，較去年成長10%，創下新高紀錄。4月適逢清明連假，外出旅遊、購物、用餐需求增加，帶動海外消費、旅遊、百貨、餐飲、超商簽帳金額持續成長，占比達5成以上。

中信銀2025年4月流通卡數為910.2萬張，當月發卡量為8.9萬卡，主要動能來自於百貨、社群、交通、銀行卡等產品發卡持續成長。

中信銀表示，今年刷中信卡繳綜所稅，可享現金、點數、哩程回饋或6期0利率優惠任選，如果使用中華航空聯名卡繳交綜所稅，依不同稅額級距加碼回饋率最高達1.7%。適逢端午連假或提前規劃夏季旅遊，於Klook、KKday、雄獅旅遊刷中信卡享指定商品最高15%折扣優惠。外出至王品集團餐廳用餐，使用瘋pay綁定中信卡最高回饋14%。刷中信卡至指定連鎖餐飲或星級飯店吃美食，最優享77折優惠。