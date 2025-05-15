元富證券攜手和泰汽車「去趣chicTrip」 為美好旅程應援

新光金控旗下元富證券看準年輕世代越來越重視生活體驗及自我成長，理財觀念也從資產累積逐漸轉變為實踐人生目標的重要工具，攜手全台最大旅遊規劃平台「去趣chicTrip」，為投資人的美好旅程應援。透過元富線上開戶，即享500元和泰Points，可用於去趣APP旅遊金及yoxi計程車與「HOTAI購」折抵使用，將理財與生活融合。

元富證券長期深耕數位理財服務，致力提供以用戶為中心的投資體驗，打造全方位金融生態圈策略佈局。此次攜手去趣，不僅延伸數位金融的應用場景，更實踐「投資你的旅行人生」概念，讓投資成為通往夢想旅程的起點。透過此次合作，元富以穩健理財工具協助用戶建立財務基礎，去趣則提供智慧行程規劃與一鍵複製達人行程的便捷服務，讓每一段旅程不再遙不可及。實現從財務到行動的全方位支持，讓元富為美好旅程應援。

和泰汽車推出的旅遊平台「去趣chicTrip」，自上線以來深受年輕族群喜愛，多次榮獲APP Store 台灣旅遊類免費APP下載排行榜首，累積會員突破百萬，月活躍用戶逾30萬人，展現高度黏著度與市場潛力。去趣提供完整的一站式行程規劃平台，串聯熱門景點、美食、住宿與交通資源，協助用戶輕鬆完成出遊規劃。去趣希望藉由異業結盟，進一步拓展「美好體驗」的品牌價值，為年輕世代打造旅遊生活的日常選擇。

即日起至2025年8月15日止，凡透過元富線上開戶，即可獲得500元和泰Points。完成台股電子交易滿50萬元贈100元和泰Points、滿100萬元贈200元和泰Points，以此類推，累積無上限。和泰Points除了可以在去趣APP當作旅遊金使用外，也可用於yoxi計程車及「HOTAI購」線上商城做折抵。元富證券表示，讓每一筆投資不只帶來報酬，更能成為出發的動力，陪伴年輕世代實現理想生活藍圖。