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防堵詐騙 郵政金融卡5月28日起提款限額10萬元

中央社／ 台北15日電

為防堵詐騙，中華郵政公告自5月28日起，郵政金融卡提款每日限額從15萬元調降至10萬元；自7月19日起，郵政金融卡約定轉入帳號生效日，由申辦日生效調整為申辦日後2日生效。

根據中華郵政統計，今年1到3月已攔截510件詐騙案件，金額高達新台幣2億3066萬元。

為了要防堵詐騙，中華郵政除攜手高檢署簽署合作意向書外，近期也在官網中公告，為降低交易風險及提升帳戶安全，自5月28日起，郵政金融卡每日提款限額由15萬元調降為10萬元。

中華郵政指出，金融同業金融卡單日提款限額大多訂於10萬元至15萬元間，這次調降仍符合水準，調降提款限額僅影響少數儲戶，未損及正常使用提款服務儲戶權益。

中華郵政解釋，郵政金融卡數約1800萬卡，為各金融機構之冠，調降提款限額，使詐騙集團車手不易提現，降低郵政金融卡淪為人頭戶提現工具風險。

除調降提領限額之外，中華郵政也公告從7月19日起，郵政金融卡約定轉入帳號的生效日，由申辦日生效，調整為申辦日後的次2日生效。

中華郵政舉例，如果民眾是15日用金融卡轉帳至約定帳戶，會在17日入帳，讓民眾當意識到被詐騙時，還有時間可以攔阻。

中華郵政 詐騙集團 風險

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