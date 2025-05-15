學者批保單強制執行修法結果：虐兒保姆和性侵者躲在豁免額保護傘下

保險法和保單強制執行的相關修法，本周三在財委會完成初審，專精保險法的政大法學院副院長兼系主任葉啟洲認為，財委會修改政院版草案之後所通過的版本，太偏袒債務人，他更反問，立委知道受虐兒童也是債權人，然後加害的保姆姐妹以及性侵者，也是受到這個規定保護的債務人嗎？

他感嘆，該通過的版本令人深感台灣真是債務人的天堂，他接觸過的很多保單強制執行個案，除了欠錢不用還之外，很多和車禍、離婚財產分配、詐團騙錢、甚至受虐兒的賠償有關，倘若該版本三讀通過修法之後，接下來發生的就是撞死人不用賠、離婚不用分配財產、欠稅欠罰款不用繳、小孩不用養、詐騙集團用力騙，反正也不用賠。

對於財委會初審通過的版本，葉啟洲有三大質疑，分別來自於解約金豁免標準提高的同時，卻沒有張數限制；小額終老險豁免，和介入權刪除兄弟姐妹。

葉啟洲指出，解約金豁免標準提高為單張解約金未超過6個月的基本生活費者，不得強制執行，這單張豁免金額達14萬元，卻沒有張數限制。接下來的結果，是「加碼豁免」很容易，而且債務人一定都很開心，以後可以買個10張解約金沒有超過14萬元的保單，然後就可以豁免140萬元。他也反諷，保險公司應該嗅到商機了，未來商品設計就可以朝這個方向規劃， 然後主打這是一張可以「合法避債」的保單，不買這個是要買什麼？

對於小額終老保險的豁免，他也抨擊，小額終老一點都不小額，並舉例，55歲的女性，保險金額如果是90萬元，繳滿20年時，解約金大約78萬元。他反問，「78萬元是很少的錢嗎？你知道性侵案的被害人通常只能獲判30-50萬的賠償嗎？豁免金額高到到性侵者可以完全不用賠償是什麼意思呢？」他進而指出，上面兩項規定加起來，債務人要豁免個100多萬元不受強制執行，實在是易如反掌的事。

也也抨擊，這個修法結果是犧牲債權人、侵權行為被害人、扶養權利人、剩餘財產分配請求權之配偶、領不到薪水的勞工，好像很輕鬆容易：「因為他們是沒有聲音的人，沒人想聽他們的心聲。」

葉啟洲也指出，去年金管會預告一個豁免八大態樣的草案，在他看來是莫名其妙地把小額終老保險豁免掉，而法院參考之後訂定一個沒有拘束力的執行參考原則，讓司法事務官去操作；後來金管會發現不對，在新的草案把小額終老保險拿掉，只留一個基本生活所需的解約金可以豁免，卻造成司法院裡外不是人。

他進而反批，現在為了合理化、合法化這個操作，再拿司法院的那個沒拘束力的、莫名其妙的執行參考原則，作為豁免小額終老的立法理由：「這其實就是不想認錯，所以把錯的事情制定成法律變成對的，亦即，錯誤的事情就地合法化。」

他也反對刪除兄弟姐妹的介入權，並質疑，如果要保人和被保險人都同意兄弟姐妹行使介入權來救保單，立法者是基於什麼顧慮要禁止他們出手相救？