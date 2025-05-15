星展工會發聲明控訴：星展銀行保障三年工作權淪為口號

繼先前星展銀行提告前花旗離職的理專並向多位離職者發出存證信函之後，星展工會今日發出公開聲明，抨擊星展銀行資方當時合併花旗消金事業所承諾的「保障三年工作權」形同虛設；員工的勞動條件被片面調整、任意調動員工工作地點、獎酬辦法朝令夕改且多次回溯執行、分行整併無視員工意向等狀況嚴重。

星展工會理事長廖重一強調，兩家金融業之間合併、轉讓後制度差異、文化上有扞格很正常，只是不該連與工會間的協議及基本法令遵循都做不到，且星展銀行業務端高階主管長期無視員工心聲、多項決策令員工感到匪夷所思，讓工會及員工無法理解，致使合併至今已有上千位原花旗員工申請離職，對公司營運產生不利影響，高階主管不思如何調整管理步調，只會卸責花旗員工安置計畫太過優渥。

工會抨擊，星展資方對外大談營收亮眼，對內卻大砍員工獎金。廖重一表示，2024年星展銀行就業務獎酬變更設計發生缺失，抹煞員工於2023年12月依據原有獎酬辦法為公司創造的績效，這些績效包括員工帶進上千名信用卡新客戶、近千戶貴賓理財，經工會不斷抗議後，才於2024年5月補回業務原本應該於2月領取的獎金。不料，公司於2025年布達的業務獎酬辦法，員工縱使業績相較2024年並未減低，業績獎金竟打6折之多，影響上百名員工。

星展工會於今年2月17日向星展銀行反映上述情事，要求星展銀行重新制定2025年業務獎酬辦法，工會表示經多次溝通，公司始終不願正面回應，工會不得不依據勞動事件法第40條對星展銀行提起「不作為訴訟」。同時呼籲主管機關勞動部及金管會重視，要求星展銀行重視勞動法令與員工權益。

廖重一表示，工會成立至今看到各種不合理的管理機制，必定努力將勞動環境導回正軌，並希望星展銀行體認到「唯有所有星展員工辛苦付出，才能在台灣競爭激烈的金融業站上頂峰」，不要把提出問題的夥伴當敵人，更不應讓優秀的人才萌生退意，建立友善的工作環境、保障合法的勞動條件，維護金融穩定性至關重要。