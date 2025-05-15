聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣重啟升勢 強漲逾1.4角站上30.1元
美中互降關稅令市場不確定性降低，加上美國最新消費者物價指數（CPI）增速放緩，美元指數下挫，新台幣重啟升勢，14日強升1.71角後，今天匯價持續上攻，早盤最高升抵30.136元，勁揚1.48角。
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.29元開盤後，旋即啟動升勢，升破1角，站上30.1元價位，持續高檔震盪。
匯銀人士分析，美中和談後的樂觀氛圍延續，雖然台股上方賣壓不少，但近日明顯看到外資加大匯入力道，加上美元走弱，有助於新台幣走揚。
匯銀人士補充，報導指出韓國和美國談判涉及外匯政策，韓元應聲上漲，在此同時，日圓也呈現升值，亞幣普遍走揚，為新台幣升勢推了一把。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言