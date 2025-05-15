新台幣重啟升勢 強漲逾1.4角站上30.1元

很多人都說，吳東亮是最像新光集團創辦人吳火獅的兒子。對於這樣的評價，吳東亮一向深信不疑。只不過，在四兄弟中排行老三的他，一直沒有機會像父親那樣，將整個家族事業的興衰成敗，扛在肩頭。 直到75歲這年，他成為了泛新光集團的實質掌門人。

2025-05-15 07:40