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彰銀簽團協 建構友善職場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
彰化銀行與彰銀工會於昨日簽訂「團體協約」，共同打造友善職場，彰化銀行董事長胡光華（左四）、彰銀工會理事長許仁杰（左三）簽約，圖中左二起為勞動部綜合規劃司司長莊美娟、彰銀總經理簡志光、台北市政府勞動局主任秘書陳明鈴。彰化銀行／提供
彰化銀行與彰銀工會於昨日簽訂「團體協約」，共同打造友善職場，彰化銀行董事長胡光華（左四）、彰銀工會理事長許仁杰（左三）簽約，圖中左二起為勞動部綜合規劃司司長莊美娟、彰銀總經理簡志光、台北市政府勞動局主任秘書陳明鈴。彰化銀行／提供

彰化銀行（2801）與彰銀工會於昨（14）日再次簽訂「團體協約」，距離2005年3月15日首次簽訂團體協約以來，已歷時20年。彰化銀行表示，為因應勞動政策及法令修改等變動，與彰銀工會代表共組團體協約溝通小組進行協商對話，歷經多次會議討論及研議，終於拍板定案，落實彰銀一家、勞資雙贏。

彰化銀行表示，本次簽訂之團體協約主要是因應勞工相關法令之修正，並響應政府鼓勵生育政策及強化女性員工照護，內容經過勞資雙方代表充分討論，許多條文優於現行法令，例如產假58日、產檢假八日、陪產檢及陪產假八日，並放寬陪產請假期間為分娩當日及其前後各15日。

另為利員工彈性調配休假時間，將產檢假、陪產檢及陪產假、婚假及喪假之計算單位，改為得以小時計算等措施。

此外，彰化銀行積極營造多元幸福之友善職場環境，並響應政府鼓勵工作生活平衡，提供「員工休假補助」，休滿七日以上補助2,500元，休滿十日以上補助5,000元。

另為保障員工生命、健康等權利，已為員工投保「團體意外傷害保險」，並全額負擔保費，經由員工照護機制，提升現職人員之福利，藉此凝聚員工向心力及提升員工幸福感，打造彰銀一家的幸福企業。

此次簽訂團體協約適逢彰化銀行成立120周年，勞資雙方共同迎來了歷史性的里程碑，充分展現勞資和諧，樹立勞資良性互動的典範。

此外，彰化銀行為歡慶120周年盛事，將於6月14日在全國北、中、南同步舉辦全行登山健行活動，融合員工健康、環境保護、節能減碳及社會公益等四項理念，邀請彰銀現職及退休員工攜眷參與，共同傳遞愛與希望，未來亦將持續落實員工照護，並貫徹「熱忱」、「效率」、「創新」的經營理念，透過勞資雙方齊心團結，持續提升經營績效，共謀企業永續發展。

彰化銀行 彰銀 過勞

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