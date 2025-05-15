台壽、中信產董事 關懷身障

「體驗黑暗、感同身受」，台灣人壽與子公司中國信託產險，邀請董事、獨董們參與「礙」的體驗，化身視障、聽障及引導者，模擬他們的行動與生活日常，用不同視角感受身障者最真實的困境。

台灣人壽、中國信託產險董事公平待客座談，由伊甸基金會分享「礙」的教育，台灣人壽獨董周冠男、許文彥，董事暨中國信託產險董事長許東敏、董事李明璋、林靜雯兩兩一組，一人模擬視障者，另一位扮演引導員，透過「人導法」的「問、拍、引、報」，親身體驗視障朋友上下樓梯、行進轉彎的心情。

「一隻手抓手扶梯，慢慢來，右腳往前一步是第一階。」負責引導的許東敏董事長放慢腳步、不斷口頭提示，一步一步引導，戴上眼罩模擬視障者的董事李明璋，聽著指示邁出步伐，簡單不過的上下樓，現在想踏出一步都戰戰兢兢，雖然僅走了不到十階的樓梯，也讓他直呼看不到真的很可怕。

除了視障模擬，還同時播放三首歌曲，請董事們在混音中猜歌名，透過這種方式理解聽障者使用助聽器時，如果環境中的雜音太多，對他們辨識方向及行動都有極大的困擾。周冠男表示，親身感受才能真正理解什麼是將心比心、設身處地，他以「視障者投保簽約」為例，勉勵壽險業非常需要換位思考，期望未來模擬課程推展至第一線，更能以同理心服務客戶。

獨董許文彥也強調，提供身障者的DM、無障礙網頁等服務，應該先由使用者親身來檢視，才能貼近真實需求；董事林靜雯建議可規劃身障者專屬預約服務，讓公平待客更有溫度。

改變從體驗開始，伊甸基金會表示，全台灣身心障礙人口數約120萬，不到20人就有一人需要個別化服務，「障礙」並不是特定族群的標籤，而是每個人都有機會面臨的生命歷程，伊甸基金會認為，金融保險業提供無障礙網站、語音旁白、放大字體、手語翻譯等，讓身心障礙者更方便獲得保障，都是公平待客。